Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка

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Роспотребнадзор выразил поддержку инициативе введения единого стандарта для сладких детских подарков на Новый год и готов участвовать в создании методических рекомендаций для производителей, поставщиков и органов исполнительной власти, сообщает РИА Новости.
Предложение о введении стандарта и обеспечении всеми детьми таких подарков за счет бюджетных средств было высказано первым замруководителем фракции СРЗП Дмитрием Гусевым в декабре.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула целесообразность разработки методических рекомендаций и выразила готовность участвовать в их разработке.
Она также напомнила, что все пищевые продукты в обороте должны соответствовать законодательству о техническом регулировании, чтобы исключить возможные негативные воздействия на организм.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула целесообразность разработки методических рекомендаций и выразила готовность участвовать в их разработке.
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Артем Кузьмин