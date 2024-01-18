В Подмосковье пройдет традиционная «Горкинская лыжня»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Традиционная «Горкинская лыжня» пройдет в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования состоятся 4 февраля на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». В них примут участие свыше 500 человек.
Помимо соревнований участников ждет бесплатная экскурсия по выставке подарков В.И. Ленину «Никто до него».
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«История «Горкинской лыжни» началась 17 лет назад, когда на территории музея-заповедника были организованы первые открытые соревнования. Теперь это настоящее спортивное событие, которое участники посещают целыми семьями. Дистанция проходит по живописной местности, которая расположена в непосредственной близости от мемориальной зоны усадьбы Горки. Впервые в этом году соревнования посетит российская лыжница, призёр Олимпиады Наталья Коростелёва», – отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
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Мира Полтева