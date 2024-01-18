В Коломне соберутся мастера лыжного ориентирования 12 возрастных категорий

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В Коломне пройдут традиционные соревнования по зимнему спортивному ориентированию. Они состоятся 21 января в парке 50-летия Октября, сообщении в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Участникам, передвигаясь на лыжах, предстоит в заданном порядке преодолеть контрольные точки, нанесённые на карту. Сложность дистанции будет зависеть от возраста и уровня подготовки спортсмена.
Старт соревнований – в 10 утра, начало регистрации участников – в 9:30. После финиша каждого участника ждёт горячий чай с сушками, а победителей и призёров - памятные новогодние подарки.
Оставить заявку на участие в соревнованиях можно на сайте. Количество мест ограничено.
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«Всего организаторы подготовили три соревновательных раздела: «профи», «новички», а также «семьи и гости». В первых двух разделах к участию допускаются спортсмены 10 лет и старше. В семейном разделе попробовать свои силы может любой желающий, а также семейные команды с детьми от 3 лет и старше. Итоги соревнований будут подводить в 12 возрастных категориях», – говорится в сообщении.
Оставить заявку на участие в соревнованиях можно на сайте. Количество мест ограничено.
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Лора Луганская