В Дубае самую высокую башню Бурдж-Халифа окрасили в цвета российского флага
В Дубае самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа окрасили в цвета российского триколора. Об этом сообщает РИА Новости.
«Самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского триколора по случаю Дня России», — передает ведомство.
Открытие Бурдж-Халифа случилось в 2010 году. Здание имеет высоту в 828 метров и 163 этажа. Здесь расположены отель, рестораны, офисы, кафе и апартаменты. Уступчатая форма сооружения напоминает сталагмит.