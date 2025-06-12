В Дубае самую высокую башню Бурдж-Халифа окрасили в цвета российского флага

Фото: iStock/Kirk Fisher

В Дубае самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа окрасили в цвета российского триколора. Об этом сообщает РИА Новости.



«Самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского триколора по случаю Дня России», — передает ведомство.

Открытие Бурдж-Халифа случилось в 2010 году. Здание имеет высоту в 828 метров и 163 этажа. Здесь расположены отель, рестораны, офисы, кафе и апартаменты. Уступчатая форма сооружения напоминает сталагмит.
Иван Мусатов

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