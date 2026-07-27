IRNA: США и Иран ведут переговоры о прекращении огня через посредников
Иран и США продолжают вести переговоры через посредников. В качестве связующего звена выступают Пакистан, Оман и Катар, пишет IRNA со ссылкой на главу МИД исламской республики Исмаила Багаи.
Он отметил, что для продуктивного диалога необходим надёжный фундамент. Представитель иранского МИД обвинил американскую сторону в несоблюдении ранее достигнутых договорённостей. При этом, по его словам, Иран выполнил все взятые на себя обязательства, в том числе по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.
Как сообщал в воскресенье телеканал CBS, США временно приостановили серию ударов по Ирану. Это сделано, чтобы не препятствовать переговорам Тегерана с Оманом.
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