Контрабандисты одерживают победу в «наркотической войне» с Европой

26 июля 2026, 23:57

FT: Европа не справляется с контрабандой наркотиков несмотря на принятые меры

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Европа не справляется с наплывом контрабандного кокаина, несмотря на ужесточение антинаркотических мер. Об этом пишет газета Financial Times.