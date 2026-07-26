Контрабандисты одерживают победу в «наркотической войне» с Европой
Европа не справляется с наплывом контрабандного кокаина, несмотря на ужесточение антинаркотических мер. Об этом пишет газета Financial Times.
После усиления контроля в портах Антверпена и Роттердама преступники начали перевозить наркотики через Атлантику, перегружая их с крупных судов на мелкие, в том числе с помощью рыболовецких кораблей. Груз маскируют под малоценные товары либо обрабатывают и смешивают с древесным углём. Основные точки входа на континент — Португалия и Испания, а перегрузка чаще всего происходит возле Азорских и Канарских островов.
Ирландские военные, отвечающие за значительную часть этой акватории, ограничены в ресурсах. В патрулировании задействовано не более трёх судов, которые также привлекают к решению других задач. По оценкам военных, удаётся перехватить лишь 10% поступающего в Европу кокаина. При этом в Европоле отмечают проблемы с задержанием крупных наркобаронов из‑за пробелов в законодательстве: многие из них укрываются в африканских странах. Как следствие, цены на кокаин в странах ЕС снизились на 18%, а чистота продукта выросла на 44%. По данным ООН, сегодня объём доступного в Европе кокаина превышает показатели 1980‑х годов, а концентрация вещества в городских сточных водах увеличилась более чем на 20%.
Читайте также: