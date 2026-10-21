Пожарные спасли двухметрового аллигатора, застрявшего в канализации
Двухметрового аллигатора спасли из канализации в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает новостной канал G1.
Уточняется, что инцидент произошел в муниципалитете Нитерой. Прибывшие на место пожарные применили специальные методы спасения диких животных и успешно вызволили каймана из канализационной системы жилого комплекса.
Хищник провел в ловушке четыре дня. Эксперты установили, что им оказался взрослый самец длиной 2,24 метра и весом 62 килограмма. После осмотра аллигатора признали здоровым и вернули в естественную среду обитания.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Индонезии москвичке в ягодицу воткнулась доска для серфинга. Туристка получила порезы, когда пыталась поймать волну — после ей пришлось обратиться в местную больницу.
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