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Пожарные спасли двухметрового аллигатора, застрявшего в канализации

В Рио-де-Жанейро пожарные вызволили из канализации двухметрового аллигатора
Фото: iStock/Rafael Silva

Двухметрового аллигатора спасли из канализации в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает новостной канал G1.



Уточняется, что инцидент произошел в муниципалитете Нитерой. Прибывшие на место пожарные применили специальные методы спасения диких животных и успешно вызволили каймана из канализационной системы жилого комплекса.

Хищник провел в ловушке четыре дня. Эксперты установили, что им оказался взрослый самец длиной 2,24 метра и весом 62 килограмма. После осмотра аллигатора признали здоровым и вернули в естественную среду обитания.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Индонезии москвичке в ягодицу воткнулась доска для серфинга. Туристка получила порезы, когда пыталась поймать волну — после ей пришлось обратиться в местную больницу.

Мария Моисеева

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