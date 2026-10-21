В Иркутске КамАЗ завалился на бок из-за девочки-подростка на электросамокате

21 октября 2026, 05:07

В Иркутске КамАЗ опрокинулся из-за столкновения с подростком на электросамокате

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Иркутской области»/@ygibdd38

В Иркутске несовершеннолетняя на электросамокате столкнулась с КамАЗом, из-за чего грузовик опрокинулся. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Иркутской области» на платформе MAX.