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В Иркутске КамАЗ завалился на бок из-за девочки-подростка на электросамокате

В Иркутске КамАЗ опрокинулся из-за столкновения с подростком на электросамокате
Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Иркутской области»/@ygibdd38

В Иркутске несовершеннолетняя на электросамокате столкнулась с КамАЗом, из-за чего грузовик опрокинулся. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Иркутской области» на платформе MAX.



По предварительной информации, вчера 53-летний водитель КамАЗа двигался по объездной дороге Ново-Ленино со стороны Московского тракта в направлении Иркутска. В это время подросток пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на средстве индивидуальной мобильности, не спешившись.

После столкновения водитель потерял контроль над грузовиком, и машина перевернулась. Оба участника ДТП получили телесные повреждения. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Мария Моисеева

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