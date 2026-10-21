В Иркутске КамАЗ завалился на бок из-за девочки-подростка на электросамокате
В Иркутске несовершеннолетняя на электросамокате столкнулась с КамАЗом, из-за чего грузовик опрокинулся. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Иркутской области» на платформе MAX.
По предварительной информации, вчера 53-летний водитель КамАЗа двигался по объездной дороге Ново-Ленино со стороны Московского тракта в направлении Иркутска. В это время подросток пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на средстве индивидуальной мобильности, не спешившись.
После столкновения водитель потерял контроль над грузовиком, и машина перевернулась. Оба участника ДТП получили телесные повреждения. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства аварии.
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