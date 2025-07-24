Популярные шоколадные батончики больше не будут продавать в «Пятёрочке» и «Перекрестке»
Крупнейший российский ритейлер X5 Group, в который входят популярные у россиян продуктовые магазины «Пятёрочка» и «Перекресток», с 23 июля остановил закупки части кондитерской продукции американской фирмы Mars. Об этом пишет URA.ru.
Mars является одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В России он выпускает шоколадные батончики, конфеты и жвачки, в том числе Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, M&Ms, Skittles, Orbit и Eclipse.
Теперь эти наименования пропадут из магазинов «Пятёрочка» и «Перекресток» в связи с тем, что поставщик нарушил принципы справедливого ценообразования. Компании не удалось договориться с изготовителем из-за завышенных по сравнению с рынком цен.
Запасов уже закупленной продукции Mars хватит на два месяца, после чего ассортимент будет заменен аналогами от других производителей.
В X5 отметили, что дефицита товаров не ожидается, а уход Mars не повлияет на наполнение магазинов.
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