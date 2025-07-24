Популярные шоколадные батончики больше не будут продавать в «Пятёрочке» и «Перекрестке»

24 июля 2025, 13:53

Ритейлер X5 остановил закупку кондитерской продукции фирмы Mars

Фото: iStock/Samohin

Крупнейший российский ритейлер X5 Group, в который входят популярные у россиян продуктовые магазины «Пятёрочка» и «Перекресток», с 23 июля остановил закупки части кондитерской продукции американской фирмы Mars. Об этом пишет URA.ru.