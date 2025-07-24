В Ленобласти мужчина бросил коляску с ребёнком у магазина и ушёл по своим делам
Мужчина оставил годовалую дочь в коляске около магазина и ушёл. Об этом сообщает портал 78.ru.
Инцидент произошёл накануне в городе Мурино Ленинградской области. Местный житель оставил коляску у входа в продуктовый магазин, сходил за покупками и ушёл в неизвестном направлении. Бесхозную коляску, полчаса простоявшую на улице, обнаружили прохожие, которые оперативно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики забрали девочку в больницу.
Вечером ребёнка хватилась 35-летняя мать, которая сообщила о произошедшем в полицию. 32-летнего отца девочки задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об оставлении малолетнего в опасности.
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