Стало известно, сколько денег россияне тратят на пакеты

22 июля 2025, 14:13

Экономист Тимофеев: Россияне ежегодно тратят на пакеты по 15 тыс. рублей

Фото: iStock/daizuoxin

Россияне ежегодно тратят порядка 15 тысяч рублей на пакеты. Об этом рассказал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.





Пакеты являются важной темой для анализа потребительского поведения, отметил эксперт. По его словам, человек в среднем тратит на пакеты в продуктовых магазинах порядка 7,5 тысяч в год.





«Как минимум 7,5 тысяч в год из расчета один-два пакета по 10-12 рублей в крупном супермаркете. Это если за покупками ходит только один член семьи. Если каждый идёт домой и по дороге покупает что-то, то расходы, соответственно, растут», — пояснил Тимофеев в беседе с Life.ru.