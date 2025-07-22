Стало известно, сколько денег россияне тратят на пакеты
Экономист Тимофеев: Россияне ежегодно тратят на пакеты по 15 тыс. рублей
Россияне ежегодно тратят порядка 15 тысяч рублей на пакеты. Об этом рассказал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Пакеты являются важной темой для анализа потребительского поведения, отметил эксперт. По его словам, человек в среднем тратит на пакеты в продуктовых магазинах порядка 7,5 тысяч в год.
«Как минимум 7,5 тысяч в год из расчета один-два пакета по 10-12 рублей в крупном супермаркете. Это если за покупками ходит только один член семьи. Если каждый идёт домой и по дороге покупает что-то, то расходы, соответственно, растут», — пояснил Тимофеев в беседе с Life.ru.
Он также добавил, что россияне покупают не только пакеты для продуктов, но и для мусора и подарков, а также упаковку для цветов. Всего на это уходит не менее 15 тысяч в год.
Все эти пакеты превращаются в большой объем пластиковых отходов — до 133 тысяч тонн в год, заключил эксперт.