Три подмосковных фермы вошло в список лучших направлений агротуризма

Фермерские хозяйства Московской области вошли в подборку лучших направлений агротуризма сервиса путешествий RUSSPASS. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Отбор формировался на основе туристической привлекательности и разнообразия программ. В список включили восемь проверенных локаций, в том числе три подмосковных.

Среди них – органическая ферма М2, расположенная в деревне Шульгино Волоколамского муниципального округа. Хозяйство сочетает производство с экскурсионной программой. Гостям показывают повседневную работу фермы, приглашают на дегустации, в пивоварню и винный погреб.

В список включена и Экоферма «Былинкино» из деревни Подлипки в Луховицах. Хозяйство делает акцент на козоводстве и переработке молока. Экскурсии выстроены вокруг знакомства с животными и посещения сыроварни, где устраивают дегустацию продукции. На территории работают экоотель и музей козы.

В числе рекомендованных также – «Ферма Цветковых» в деревне Мишнево Щёлковского округа. Там агротуризм интегрирован в действующее производство. Посетителям показывают все этапы – от содержания телят до работы доильного зала. А завершается маршрут дегустацией сыров, йогурта, кефира, творога и других продуктов.

В министерстве назвали агротуризм активно развивающимся направлением. В Московской области действуют около 300 объектов сельского туризма.
Лора Луганская

