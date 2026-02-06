«Секс превратился в рутину»: Джиган впервые откровенно рассказал о разводе с Самойловой

06 февраля 2026, 18:29

Джиган рассказал, что разрушило его брак с Оксаной Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Джиган впервые подробно высказался о причинах расставания с Оксаной Самойловой. Об этом сообщает Super.





В новом выпуске реалити-проекта «Быть Джиганом и Оксаной» рэпер признался, что ещё год назад их брак казался ему абсолютно крепким — настолько, что супруги всерьёз задумывались о пополнении в семье.



По словам артиста, решение планировать пятого ребёнка он воспринимал как главный показатель благополучия отношений.



Однако реальность оказалась сложнее. Беременность долго не наступала по состоянию здоровья, а интимная сторона жизни, по признанию музыканта, постепенно превратилась в обязанность.





«Мы начали планировать ещё одного ребёнка. Когда женщина готова родить мужчине пятого ребёнка, у них в отношениях точно всё хорошо. Но у нас не получалось по здоровью, а секс превратился в рутину», — рассказал он.