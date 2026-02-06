«Секс превратился в рутину»: Джиган впервые откровенно рассказал о разводе с Самойловой
Джиган впервые подробно высказался о причинах расставания с Оксаной Самойловой. Об этом сообщает Super.
В новом выпуске реалити-проекта «Быть Джиганом и Оксаной» рэпер признался, что ещё год назад их брак казался ему абсолютно крепким — настолько, что супруги всерьёз задумывались о пополнении в семье.
По словам артиста, решение планировать пятого ребёнка он воспринимал как главный показатель благополучия отношений.
Однако реальность оказалась сложнее. Беременность долго не наступала по состоянию здоровья, а интимная сторона жизни, по признанию музыканта, постепенно превратилась в обязанность.
«Мы начали планировать ещё одного ребёнка. Когда женщина готова родить мужчине пятого ребёнка, у них в отношениях точно всё хорошо. Но у нас не получалось по здоровью, а секс превратился в рутину», — рассказал он.Артист считает, что именно совокупность этих факторов сильно повлияла на психологическое состояние Оксаны. Дополнительным ударом по отношениям стало новое увлечение бизнесвумен эзотерикой. Джиган признался, что упустил момент, когда это начало занимать важное место в её жизни.
Отдельно Джиган упомянул влияние окружения. По его словам, в жизни Самойловой появились «советчики», которые могли внушать ей мысль о том, что она «достойна большего» и лучшего партнёра.
При этом музыкант категорически опроверг слухи об изменах. Он подчеркнул, что за годы брака у него не было любовниц и он никогда не предавал жену — ни физически, ни эмоционально.