Популярным блогерам разъяснили правила регистрации в РКН на физическое и юрлицо

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Данные обо всех российских блогах, страницах в соцсетях и каналах на видеохостингах с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны передаваться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, такая норма действует с ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
«Пройти регистрацию и предоставлять в РКН данные, позволяющие идентифицировать их личность, обязаны блогеры с количеством подписчиков от 10 тысяч, ведущие каналы и страницы на следующих ресурсах: «ВКонтакте», LiveJournal, «Одноклассники», «Пикабу», «Дзен», Pinterest, Rutube, Twitch, YouTube, Discord, TikTok, Telegram, Likee, Yappy», — отмечается в сообщении.Подать заявку на регистрацию блога можно как от физического, так и от юридического лица. Второе рекомендуется, если блог принадлежит какой-либо компании. В этом случае права не будут утрачены при увольнении сотрудника, который занимался регистрацией.
Инструкция по регистрации блога
Фото: пресс-служба Роскомнадзора
Регистрация блога на юрлицо
Регистрация блога на юрлицо
Фото: пресс-служба Роскомнадзора
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Лев Каштанов