Популярным блогерам разъяснили правила регистрации в РКН на физическое и юрлицо

Данные обо всех российских блогах, страницах в соцсетях и каналах на видеохостингах с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны передаваться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, такая норма действует с ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.