Популярную в соцсетях песню про бобра запретили исполнять на концертах и корпоративах: в чём дело

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Завирусившуюся в соцсетях песню про бобра запретили исполнять на концертах, в телешоу и даже на корпоративах. Агенты исполнителя SLAVA SKRIPKA угрожают заказчикам судебными разбирательствами.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, полный запрет на исполнение композиции «Сидим с бобром за столом» был объявлен накануне. Всем потенциальным клиентам пришло письмо от ООО «Хитмейкер мьюзик», которое является представителем Вячеслава Скрипки и Андрея Попова.
Так, запрещается договариваться с группой о выступлении в любом формате, а все ранее согласованные концерты сейчас отменяются. Если эти требования не будут выполнены, то агенты подадут заявление в полицию или даже в суд. По словам директора компании, «артисты нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании».
Канал связался с участником группы Андреем Поповым, который отметил, что ни он, ни Вячеслав Скрипка не понимают, что происходит, и сейчас оперативно решают вопрос с юристами. Авторские права на песню принадлежат им, а ООО «Хитмейкер мьюзик» выступало исключительно в качестве агента, поэтому не может вводить какие-либо ограничения.
Сейчас много выступлений находятся в подвешенном состоянии, а группа теряет деньги. После произошедшего исполнители собираются прекратить сотрудничество с агентом.
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Так, запрещается договариваться с группой о выступлении в любом формате, а все ранее согласованные концерты сейчас отменяются. Если эти требования не будут выполнены, то агенты подадут заявление в полицию или даже в суд. По словам директора компании, «артисты нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании».
Канал связался с участником группы Андреем Поповым, который отметил, что ни он, ни Вячеслав Скрипка не понимают, что происходит, и сейчас оперативно решают вопрос с юристами. Авторские права на песню принадлежат им, а ООО «Хитмейкер мьюзик» выступало исключительно в качестве агента, поэтому не может вводить какие-либо ограничения.
Сейчас много выступлений находятся в подвешенном состоянии, а группа теряет деньги. После произошедшего исполнители собираются прекратить сотрудничество с агентом.
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Анастасия Чинкова