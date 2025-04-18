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«Обнаженных тел у меня нет»: молодую жену Петросяна возмутила блокировка в соцсетях

Татьяна Брухунова пожаловалась на блокировку в соцсетях из-за хейтеров
Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая жена Евгения Петросяна пострадала от недоброжелателей. Хейтеры Татьяны Брухуновой продолжают подавать на неё жалобы.
36-летняя избранница юмориста активно ведёт личный блог, где рассказывает о походах в театры, на выставки и о модных находках. Злопыхатели регулярно атакуют страницу Брухуновой, критикуя её образы и отношения с Петросяном. Татьяна уже привыкла к их выходкам, но они придумали новый способ докучать ей – отправлять жалобы на её посты.

Такие действия хейтеров задели тулячку, которая опубликовала видеообращение с жалобой. Брухунова не понимает, почему её посты у кого-то вызывают негативные эмоции, поскольку в них нет ничего аморального и предосудительного.

«Захотелось поделиться с вами. Не так, чтобы поныть, нет, конечно, но для информации. В последние три недели ежедневно "добрые люди" отправляют жалобы на мои посты. При том даже на посты из музеев, театральные посты. Приходят жалобы "ваш пост не соответствует нашим нормам. Будьте осторожны, иначе вас заблокируют". Странно работают алгоритмы. В посте нет обнаженных тел, но всё равно жалобы принимают. Таким образом эти редиски уже загнали меня за Можай, в самые низы», – пожаловалась жена Петросяна.
Татьяна отметила, что её это не расстраивает, но ей жаль, что теперь посты появляются в лентах у меньшего числа пользователей.

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«Отжал полквартиры у детей и радуется!» Рапунцель возмутила реакция бывшего мужа на решение суда
Ольга Рапунцель осудила повеение экс-мужа после решения суда по разделу жилья
18 апреля 2025, 15:43

Ольга Рапунцель (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко развелись ещё в 2023 году, но продолжают судиться из-за имущества и алиментов. После очередного заседания мама двух дочерей возмутилась радостной реакцией бывшего мужа на решение суда.
Накануне Дмитренко заявил, что выиграл второй кассационный суд общей юрисдикции. Ольга, комментируя затянувшийся процесс, отметила, что суд всего лишь оставил решение Мосгорсуда без изменений, а это не означает окончательный выигрыш дела экс-супругом.

«Не выигран, а оставили решение Мосгорсуда без изменений! Там не только был раздел квартиры. Позор тебе, ещё и радуется. Отжал половину квартиры у детей, отобрал кусок хлеба, можно так сказать, и не дал им даже доли в квартире и радуется этому!» — возмутилась Рапунцель.

Затем 38-летняя уроженка Владивостока рассказала некоторые подробности заседания. Она призналась, что не вполне понимает отдельные детали судебного процесса. Например, почему самый первый суд посчитал в процентах соотношение долей в квартире как 68% — ей и 32% — Дмитрию, а теперь вышло 50 на 50. Но больше всего её возмущает реакция бывшего мужа.

«У меня в голове не укладывается, как можно этому радоваться? Не дать своим детям доли в квартире и отжать через суд половины квартиры? А как же твои дети, где им-то жить, ты подумал? Как ты будешь им в глаза смотреть? Бог всё видит. Я попыталась ради деток, но это ещё не конец», — эмоционально высказалась бывшая звезда скандальной телестройки.

Однако Рапунцель заявила, что её не пугают никакие трудности. Она опубликовала снимок с дочерьми — семилетней Софией и четырёхлетней Василисой, — сделанный возле храма в Вербное воскресенье.

Дочери Рапунцель София и Василиса (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)

«Я заработаю ещё нам на квартиру или возьму в ипотеку жилье для нас, начальный взнос есть, поэтому всё у нас будет хорошо, мои доченьки. Всё, что ни делается, всё к лучшему», — заключила Ольга.

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#взнос
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Концерт в Мытищах Полине Гагариной принесёт более 20 млн рублей
18 апреля 2025, 15:28

Полина Гагарина (Фото: Телеграм, @gagara1987official)

На концерте в Мытищах певица Полина Гагарина может заработать более 20 млн рублей. Подсчёт произвёл телеграм-канал «Звездач».
Журналисты выяснили, что будет несколько категорий билетов, которые смогут купить поклонники артистки. Так, стоимость самого дорого билета составляет 8 тыс. рублей. Посетители, купившие их, расположатся в партере. Самые дешёвые билеты стоят 2 тыс. рублей.

Ранее Полина Гагарина опубликовала снимок вместе с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым. Он был гостем на дне рождения артистки. Фанаты подозревают, что их отношения возобновились.

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#журналисты
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#певица
#мытищи
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«Из России ей тоже придется бежать»: Виталий Бородин рассказал о проверке Ани Лорак
Виталий Бородин объявил, что переоформившую украинский паспорт Лорак проверили
18 апреля 2025, 15:16

Ани Лорак (Фото: Инстаграм* @anilorak)

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певицу Ани Лорак проверили. Он полагает, что переоформившая украинский паспорт артистка «не совсем честна с нашей страной».
Бородин уточнил, что исполнительница хита «Зажигай сердце» «сидит на двух стульях».

«Обновила документы на всякий случай, боясь, что из России ей тоже придётся бежать… Мы проверили ее, но не мешало бы проверить тщательнее», — поделился Бородин в беседе с изданием «Абзац».

По мнению главы ФПБК, сменой документа Лорак «готовит себе запасной аэродром». Бородин призвал артистку принять решение: остается ли она с Россией или нет.

«Ани Лорак совершает большую ошибку. Она уже зашла не в ту дверь», — обратил внимание глава ФПБК.

По словам Бородина, такие действия певицы говорят о том, что она «не совсем честна с нашей страной».

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#певица
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«Какая красота»: Филипп Киркоров показал дизайнерский кулич с куполом
Филипп Киркоров показал дизайнерский кулич за 100 тысяч рублей
18 апреля 2025, 15:14

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Филипп Киркоров уже вовсю готовится к Пасхе. Центральным украшением праздничного стола в семье короля российской эстрады станет кулич за 100 тысяч рублей от дизайнера Дениса Симачева.
К слову, дизайнерский кулич с белой шапкой в виде церковного купола (под шапкой из съедобной бумаги прячется традиционная глазурь с ягодами) и начинкой из дубайского шоколада Симачев лично привез домой к артисту.

«Какая красота теперь живет в этот чистый четверг за центральным столом, где собираются только близкие друзья, родственники, семья. Теперь твое творение вот здесь существует», — обратился Киркоров к дизайнеру в своих соцсетях.

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)


По информации издания «Регнум» неделю назад этот же кулич можно было купить в одном из московских ресторанов всего за 25 тысяч рублей. Однако с сегодняшнего дня придется заплатить не менее 100 тысяч.

Ранее телеведущая Нелли Ермолаева в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1» поделилась историей знакомства с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

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«Я назову его Мироном»: что известно о третьем ребенке Филиппа Киркорова и с кем сейчас живут Мартин и Алла-Виктория
18 апреля 2025, 15:06

Алла-Виктория и Мартин (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

В феврале 2025 года стало известно, что дети Киркорова вновь отправились в Дубай, в швейцарскую школу, где они уже обучались прошлым летом. Алла-Виктория и Мартин изучают иностранные языки: основным является английский, а вторым — по выбору — французский или немецкий. Как сейчас живут дети Филиппа Киркорова и планируется ли пополнение в семье, расскажет «Радио 1»

Дети Киркорова учатся в Дубае


Этот год стал тяжелым для семьи Киркорова — особенно для его детей. В марте им пришлось вернуться в Россию, чтобы проститься с дедом, Бедросом Киркоровым. Потеря оставила глубокий след. Однако спустя некоторое время Алла-Виктория и Мартин вновь вернулись в Дубай, где их ждали учебные будни и школьная рутина.

Учебное заведение, где обучаются дети Киркорова — Swiss International Scientific School — по-настоящему элитное. Здесь учатся наследники мировых династий и богатейших семей, а стоимость обучения достигает миллионов. Филипп может себе это позволить, но, несмотря на статус, его дети живут довольно скромно.

«Мастер эпатажа, но настоящий патриот Родины»: Киркоров получил поддержку со стороны правнука Сталина
«Мастер эпатажа, но настоящий патриот Родины»: Киркоров получил поддержку со стороны правнука Сталина

Алла-Виктория недавно поделилась видео из своей комнаты в пансионе. Простое помещение, две кровати, рабочий стол и минимум декора — не роскошные апартаменты, а скорее обычная школьная комната на двоих. Судя по разбросанным вещам и легкому беспорядку, девочки не особо следят за идеальным порядком — как и многие подростки.

Этот скромный быт, вероятно, задуман не случайно. В подобных школах так воспитывают самостоятельность, учат ответственности и труду. Возможно, Киркоров сознательно выбрал такой путь, чтобы его дети росли не в тепличных условиях, а понимали цену усилий.


Алла-Виктория и Мартин (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Алла-Виктория уже уверенно чувствует себя в соцсетях. В свои 13 лет она публикует видео, делает пародии на отца и выражает себя через стиль и творчество. У неё яркий характер и желание быть услышанной. Так, недавно она повесила российский флаг в комнате, несмотря на запрет руководства школы.

При этом она не стремится пойти по стопам отца и стать певицей. Пока её мечты остаются в тайне, но очевидно, что у Аллы-Виктории есть харизма и внутренний стержень — качества, которые открывают путь к любому будущему.

Мартин, напротив, избегает публичности. О нём известно намного меньше, и сам Киркоров редко делится деталями его жизни. Тем не менее, он также учится в той же дубайской школе и, судя по всему, предпочитает спокойствие и приватность.

Киркоров заговорил о третьем ребенке


На фоне разговоров о детях, в соцсетях усиливаются слухи: не собирается ли Киркоров стать отцом в третий раз? Сам артист не опровергает эту тему, а наоборот — подогревает интерес. В недавнем интервью он признался, что ему очень понравилось имя Мирон — так зовут сына певца Стаса Костюшкина.

«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Меня покорило это имя. Я решил, что если у меня когда-нибудь появится сын, я обязательно назову его Мироном. А самое любимое имя для девочки – Виктория, в честь моей мамы. Это имя – символ победы», – поделился артист.
Имя возможной матери третьего ребёнка Киркоров держит в тайне. Возможно, как и прежде, он снова прибегнет к услугам суррогатной матери.

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