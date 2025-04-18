«Обнаженных тел у меня нет»: молодую жену Петросяна возмутила блокировка в соцсетях

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Молодая жена Евгения Петросяна пострадала от недоброжелателей. Хейтеры Татьяны Брухуновой продолжают подавать на неё жалобы.
36-летняя избранница юмориста активно ведёт личный блог, где рассказывает о походах в театры, на выставки и о модных находках. Злопыхатели регулярно атакуют страницу Брухуновой, критикуя её образы и отношения с Петросяном. Татьяна уже привыкла к их выходкам, но они придумали новый способ докучать ей – отправлять жалобы на её посты.
Такие действия хейтеров задели тулячку, которая опубликовала видеообращение с жалобой. Брухунова не понимает, почему её посты у кого-то вызывают негативные эмоции, поскольку в них нет ничего аморального и предосудительного.
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Такие действия хейтеров задели тулячку, которая опубликовала видеообращение с жалобой. Брухунова не понимает, почему её посты у кого-то вызывают негативные эмоции, поскольку в них нет ничего аморального и предосудительного.
«Захотелось поделиться с вами. Не так, чтобы поныть, нет, конечно, но для информации. В последние три недели ежедневно "добрые люди" отправляют жалобы на мои посты. При том даже на посты из музеев, театральные посты. Приходят жалобы "ваш пост не соответствует нашим нормам. Будьте осторожны, иначе вас заблокируют". Странно работают алгоритмы. В посте нет обнаженных тел, но всё равно жалобы принимают. Таким образом эти редиски уже загнали меня за Можай, в самые низы», – пожаловалась жена Петросяна.Татьяна отметила, что её это не расстраивает, но ей жаль, что теперь посты появляются в лентах у меньшего числа пользователей.
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Анастасия Чинкова