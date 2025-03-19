«Пора перестать хайповать на этой теме»: Депутат из Тарусы объяснил свой призыв о мини-юбках, процитировав Путина

Фото: iStock/MoustacheGirl
Депутат Городской думы от партии ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ города Тарусы Евгений Руденко, который на днях призвал женщин почаще носить короткие юбки для повышения демографии в России, заявил, что его предложение не нарушает ни закон, ни этику, и призвал перестать хайповать на этой теме.
«Я высказал свое личное мнение на своей личной странице. Как сказал наш президент: "У нас нет вакханалии запретов". Ничего противозаконного в моих действиях нет. Неэтичным я считаю мусолить третий день эту тему во всех СМИ, как будто других, действительно важных проблем не существует», — сказал Руденко в беседе с «Газетой.Ru».
Он также призвал общество перестать «хайповать» на этой теме.
Напомним, Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России». После этого на него обрушилась волна критики со стороны подписчиков, коллег из Тарусы, депутатов Госдумы и даже Русской православной церкви.
В свою очередь депутат ГД Виталий Милонов заявил, что демографию повышает серьёзный настрой двух взрослых людей, которые хотят построить семью, а вот короткие юбки провоцируют «лишь похоть и блуд».
Читайте также:
«Дурость»: Протоирей Ткачев жестко ответил на призыв депутата носить женщинам мини-юбки
«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки
В ГД раскритиковали калужского депутата за призыв носить мини-юбки для повышения демографии
Элина Позднякова