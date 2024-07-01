Пора съезжать: Мать жестоко наказала дочь за найденные в ящике секс-игрушки

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Мать отказалась идти на выпускной дочери, когда обнаружила в её ящике секс-игрушки. Такой историей поделилась пользовательница платформы Reddit.
«Я оставила некоторые из наших с парнем секс-игрушек в ящике своего стола. Я и не думала, что это может вызвать столько шума, потому что я всегда храню там презервативы и смазку. Они лежали впереди, а более неприличные предметы — в черном мешке», — поделилась девушка.
По её словам, они и подумать не могла, что родители станут рыться в её вещах и откроют «тайный» мешок.
После случившегося мать отказалась идти на выпускной 22-летней девушки и заявила, что дочь стала ей противна.
Пользователи Reddit посоветовали автору поста скорее съезжать от родителей.
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Евгения Парфентьева