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Пора съезжать: Мать жестоко наказала дочь за найденные в ящике секс-игрушки

Мать обнаружила секс-игрушки дочери и отказалась идти на её выпускной
01 июля 2024, 08:56
Фото: iStock/marshack

Фото: iStock/marshack

Мать отказалась идти на выпускной дочери, когда обнаружила в её ящике секс-игрушки. Такой историей поделилась пользовательница платформы Reddit.
«Я оставила некоторые из наших с парнем секс-игрушек в ящике своего стола. Я и не думала, что это может вызвать столько шума, потому что я всегда храню там презервативы и смазку. Они лежали впереди, а более неприличные предметы — в черном мешке», — поделилась девушка.

По её словам, они и подумать не могла, что родители станут рыться в её вещах и откроют «тайный» мешок.



После случившегося мать отказалась идти на выпускной 22-летней девушки и заявила, что дочь стала ей противна.

Пользователи Reddit посоветовали автору поста скорее съезжать от родителей.

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#секс
#выпускной
#родители
РБК рассказал о жизни села участников терактов в Махачкале и Дербенте
01 июля 2024, 09:16

Фото: istockphoto/waewkid

В нападении на церкви и синагоги, а также в убийствах полицейских и мирных жителей в Махачкале и Дербенте участвовали выходцы из дагестанского села Сергокала. Одного из сыновей бывшего главы Сергокалинского района следователи считают организатором преступной группы.
О том, как и чем живёт предгорное село Сергокала, рассказали журналисты издания РБК. Этот административный центр Сергокалинского района находится в 70 километрах от Махачкалы, проживают в нём почти девять тысяч человек. Участие в нападении 31-летнего Османа и 37-летнего Адиля Омаровых, а также других выходцев из села стало для всех шоком, никто не ожидал такого, говорят местные жители.

«Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? <...> Может, у нас есть еще главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — прокомментировал арест отца семейства Магомеда Омарова глава Дагестана Сергей Меликов.

Всего у Омарова восемь детей. Шестеро вместе с отцом были арестованы после терактов по статьям о мелком хулиганстве. Один из мужчин попросил прощения у всех пострадавших за теракт, который совершил его брат, сказав, что сам он всегда был против терроризма и экстремизма.

По словам местных жителей, слухи о наличии в Сергокале «спящих ячеек» ходили между жителями, но никто не знал, что в них участвуют именно эти люди. Все участники нападения ходили в одну мечеть, жители села между собой называли её «ваххабитской». Сельчане рассказали также, что Осман и Адиль Омаровы имели очень сильные связи с Турцией и постоянно туда ездили. Осман жил там полтора года и вернулся на родину в апреле.

Жители Сергокалы считают, что своим поступком террористы опозорили село.

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Стало известно будущее разрушенного при теракте «Крокуса»
Воробьёв: Часть сгоревшего «Крокус Сити Холла» могут передать под выставку
01 июля 2024, 08:34

Фото: Официальный сайт Кремля

Часть пострадавшего при теракте «Крокус Сити Холла» могут передать под выставочные площади, об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Там будет скорее всего выставочная площадь», — заявил Воробьёв.

По словам губернатора, концертного зала на месте «Крокуса» больше не будет, а его точная судьба будет определена после полного восстановления.

Напомним, один из самых страшных терактов в истории современной России произошёл 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Ворвавшиеся в здание боевики расстреляли зрителей, ожидавших начала концерта, а затем подожгли «Крокус». По официальным данным, при теракте погибли не менее 145 человек.

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#андрей воробьёв
#крокус сити холл
#подмосковье
#красногорск
#теракт
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Минюст США решил предъявить компании Boeing обвинение в преступном мошенничестве
01 июля 2024, 08:18

Фото: istockphoto/Wolterk

Министерство юстиции США приняло решение выдвинуть против корпорации Boeing уголовные обвинения. Это было вызвано нарушением договорённости, связанной с крушением самолётов этой марки в 2018-2019 годах.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, в американском Минюсте пришли к выводу, что компания нарушило соглашение от 2021 года. Оно защищало Boeing от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчётности.

Как сообщает источник, обвинение против корпорации будет включать только один пункт — обман правительства США в части мер по обеспечению безопасности полётов. Ожидается, что формальное решение будет принято и оглашено министерством юстиции США до 7 июля.

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#сша
#соглашение
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#компании
#министерство
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Жителей Москвы предупредили об аномальной жаре в начале июля
Вильфанд сообщил об аномально высоких температурах в Москве в начале июля
01 июля 2024, 04:27

Фото: istockphoto/SUNG YOON JO

В начале июля в Москве ожидается аномальная жара, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«Все аномально, причем близко к рекордно аномальным значениям. 1 июля самая высокая температура была в 1898 году, то есть в позапрошлом веке», – сообщил метеоролог.

Он подчеркнул, что тогда температура достигла плюс 32,6 градусов.

2 и 3 июля ожидается плюс 32-34 градусов, а 4 июля – плюс 32 градуса. Специалисты пришли к выводу, что до конца недели температура опустится как минимум на 6-7 градусов.

Ранее руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов перечислил условия для понижения температуры. По его словам, 6 и 7 июля температура вернется к 25 градусам.

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#температура
#прогноз погоды
#метеоролог
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В Москве завершилась выставка трофейной техники ВСУ
01 июля 2024, 00:34

Фото: iStock/Michele Ursi

Выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Поклонной горе в Москве завершилась, сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, с 1 мая по 30 июня выставку посетили более 1,3 миллиона человек.

В дальнейшем экспозиция будет развиваться и открыта для посетителей в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Затем выставка будет перевезена в Санкт-Петербург, где ее покажут жителям и гостям города.

На открытой площадке были выставлены 33 единицы военной техники производства таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Австрия, Австралия, Финляндия, Турция, Чехия и Украина.

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Для россиян подорожало изготовление загранпаспорта
Загранпаспорт для россиян подорожал на тысячу рублей
01 июля 2024, 00:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

1 июля загранпаспорт нового образца для россиян подорожал на 1 000 рублей, сообщается на портале «Госуслуги».
Госпошлина за его оформление составит 6 тысяч рублей для взрослых, для детей до 14 лет – 3 тысячи рублей.

«Оплатить госпошлину можно после подтверждения приема заявления от ведомства, но до того, как идти в МВД с оригиналами документов», – подчеркивается в сообщении.

Ранее МИД России призвал путешественников проверять паспортные данные и сроки действия перед поездкой в отпуск. Если документы окажутся бракованными, их можно будет бесплатно заменить, отметили в ведомстве.

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#госуслуги
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В России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса с наказанием до семи лет тюрьмы
В России вступила в силу новая статья УК с наказанием до 7 лет тюрьмы
01 июля 2024, 00:11

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

С 1 июля в России вступает в силу закон, предусматривающий максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы за нарушение норм антитеррористической защиты объектов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно поправкам, Уголовный кодекс дополняется статьей 217 «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

Уголовное наказание наступит, если виновное лицо привлекалось к административной ответственности за данные правонарушения два и более раз в течение 180 дней.

Если преступление повлекло за собой ущерб на сумму более одного миллиона рублей или причинение тяжкого вреда здоровью человека, уголовное наказание предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей или сумму, эквивалентную шестимесячному доходу виновного лица. В таких случаях преступник также может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет и лишен права занимать определенные должности.

В случае смерти человека наказание составит пять лет лишения свободы, а если нескольких, то возрастет до семи.

Ранее сообщалось, что мэр одного из российских городов пытался потратить средства, выделенные на борьбу с терроризмом, на ноутбук стоимостью 250 тысяч рублей.

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#смерть
#преступление
#штраф
#россия
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Земля в ночь на воскресенье разминулась с опасным астероидом
Опасный астероид 2024 МК разминулся с Землёй на 300 тысяч км
30 июня 2024, 20:57

Фото: iStock/buradaki

Потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землёй на расстоянии порядка 300 тысяч километров минувшей ночью. Об этом международная сеть оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что телескопы следили за пролётом астероида группы Аполлона. Впервые он был обнаружен 16 июня 2024 года. По данным Европейского космического агентства его размер составляет от 120 до 260 метров.

Всего на данный момент, по сообщениям NASA, известно свыше 35 тысяч околоземных объектов, из которых около девяти тысяч являются потенциально опасными.

В списке потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства значатся 1626 объектов. На первом месте находится астероид 2023VD3, который пролетит вблизи Земли в ноябре 2034 года.

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#земля
#астероид
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#астрономия
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Канье Уэст может получить гражданство России, заявили в Госдуме
Депутат ГД Драпеко: Канье Уэст может получить гражданство России
30 июня 2024, 20:08

Фото: iStock/JessAerons

Американский рэпер Канье Уэст может получить российское гражданство. Об этом зампред Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она подчеркнула, что в случае, если музыкант захочет стать гражданином России, ему предоставят такую возможность.

Драпеко указала на то, что Уэст очень хорошо относится к России и имеет здесь друзей, поэтому в предоставлении гражданства ему точно не откажут.

Напомним, что в субботу рэпер прибыл в Москву на празднование 40-летия своего близкого друга и по совместительству главного дизайнера его бренда обуви Yeezy Гоши Рубчинского. Гости собрались в ресторане русской кухни «Белуга».

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#гражданство
#россия
#госдума
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