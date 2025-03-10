«Поражение мозга»: Врач рассказал, о каких болезнях говорит потеря обоняния

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Внезапная потеря обоняния может быть ранним признаком деменции, предупреждают неврологи.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» заявил, что потеря обоняния, действительно, нехороший признак.
По его словам, во время пандемии многие теряли запахи и вкусы, что тоже говорило о поражении мозга и системы.
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«Мы многое не знаем о мозге. Обоняние отвечает за так называемый "старый мозг": глубинные структуры лимбико-ретикулярной системы, которые тесно связаны с механизмами нашей памяти. В мозге все связано. Поэтому потеря обоняния — признак того, что что-то пошло не так. Для нейродегенеративных заболеваний самое основное — болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, для которых как раз характерны подобные нарушения в виде исчезания запахов», — объяснил эксперт.
По его словам, во время пандемии многие теряли запахи и вкусы, что тоже говорило о поражении мозга и системы.
«Механизмы памяти, механизмы запахов, вообще любая эфферентная система (запах, вкус, звук) с возрастом все чаще нарушается, и это неблагоприятный признак», — прокомментировал гериатр.
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Анастасия Панченко