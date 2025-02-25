«Под конец жизни»: Гериатр прокомментировал редкие выходы в свет Юрия Антонова

Юрий Антонов (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Юрий Антонов в последнее время редко радует поклонников выходами в свет. Недавно он поделился, что любит проводить время на природе, где красивые рассветы, свежий воздух и много простора. Оказалось, что на территории его подмосковного особняка есть целый зоопарк. Недавно певец приютил у себя утку, которая сидела на замерзшем пруду.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» прокомментировал желание Юрий Антона уединяться на природе, сказав, что в этом нет ничего удивительного.
По его словам, человеку в возрасте 70+ необходимо пообщаться с самим собой, со своей душей, что можно сделать через природу.
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«В силу многих причин у людей в этом возрасте все реакции проходят более медленно, степенно. С этим связана и размеренность жизни, в этом суть старения. И ясно, что это медленность предполагает задумчивость, более глубокие мысли, мудрость. Сумасшедший ритм, который характерен Москве, не подходит. Старые люди понимают, что проживут дольше, если будут жить на природе, в тишине», — поделился эксперт.
По его словам, человеку в возрасте 70+ необходимо пообщаться с самим собой, со своей душей, что можно сделать через природу.
«Под конец жизни человек понимает, что он много сделал, а вот с собой лично не успел пообщаться. Поэтому общение с душой приводит к тому, что люди обращают внимание на природу, на то, что было характерно предкам. Мы же часть природы. Поэтому, я думаю, Антонов сделал выбор в пользу души», — пояснил гериатр.
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Анастасия Панченко