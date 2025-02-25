«Под конец жизни»: Гериатр прокомментировал редкие выходы в свет Юрия Антонова

Юрий Антонов в последнее время редко радует поклонников выходами в свет. Недавно он поделился, что любит проводить время на природе, где красивые рассветы, свежий воздух и много простора. Оказалось, что на территории его подмосковного особняка есть целый зоопарк. Недавно певец приютил у себя утку, которая сидела на замерзшем пруду.