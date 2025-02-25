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«Под конец жизни»: Гериатр прокомментировал редкие выходы в свет Юрия Антонова

Гериатр Новоселов: Юрий Антонов редко выходит в свет, потому что выбрал душу
Юрий Антонов (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Юрий Антонов (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Юрий Антонов в последнее время редко радует поклонников выходами в свет. Недавно он поделился, что любит проводить время на природе, где красивые рассветы, свежий воздух и много простора. Оказалось, что на территории его подмосковного особняка есть целый зоопарк. Недавно певец приютил у себя утку, которая сидела на замерзшем пруду.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» прокомментировал желание Юрий Антона уединяться на природе, сказав, что в этом нет ничего удивительного.

«В силу многих причин у людей в этом возрасте все реакции проходят более медленно, степенно. С этим связана и размеренность жизни, в этом суть старения. И ясно, что это медленность предполагает задумчивость, более глубокие мысли, мудрость. Сумасшедший ритм, который характерен Москве, не подходит. Старые люди понимают, что проживут дольше, если будут жить на природе, в тишине», — поделился эксперт.

По его словам, человеку в возрасте 70+ необходимо пообщаться с самим собой, со своей душей, что можно сделать через природу.

«Под конец жизни человек понимает, что он много сделал, а вот с собой лично не успел пообщаться. Поэтому общение с душой приводит к тому, что люди обращают внимание на природу, на то, что было характерно предкам. Мы же часть природы. Поэтому, я думаю, Антонов сделал выбор в пользу души», — пояснил гериатр.

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Неудачный роман с Меньшиковым и семейное счастье с сокурсником: личная итория Маргариты Шубиной
25 февраля 2025, 17:25

Маргарита Шубина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Маргарита Шубина — советская и российская актриса театра и кино, режиссер, а также Заслуженная артистка России. Она стала популярной и известна на всем постсоветском пространстве.
Маргарита прославилась благодаря своим ролям в таких сериалах, как «Неотложка», «МУР есть МУР», «Сваты» и «Эшелон». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Биография

Маргарита Шубина, родившаяся 4 апреля 1966 года, с ранних лет проявляла творческие способности, которые впоследствии определили её жизненный путь. В школьные годы она активно посещала школу искусств и литературный кружок, где раскрывался её талант в живописи и писательстве.

Уже в старших классах Маргарита добилась значительных успехов: её победа на олимпиаде по литературе открыла перед ней двери в Литературный институт имени Горького. Однако, как сама актриса признаётся, в подростковом возрасте ей было сложно усидеть на месте. Невозможность долго заниматься одним делом стала определяющим фактором в её выборе, который в итоге привёл её к сцене.

Карьера актрисы

Маргарита Шубина, обладая яркой внешностью и природным обаянием, всегда стремилась находиться в центре внимания. Её талант не остался незамеченным: она успешно поступила в ГИТИС с первой попытки, обучаясь на курсе О. Ремеза. Во время учёбы актриса проявила выдающиеся способности, которые вскоре привели её к сцене.

На четвёртом курсе Маргариту пригласили сыграть в постановке Театра имени В. Маяковского — это стало началом её профессиональной карьеры. После окончания ГИТИСа в 1987 году её приглашали работать практически во все театры Москвы, но она выбрала Театр имени Моссовета, где служит до сих пор.

В её репертуаре множество ярких ролей в знаменитых спектаклях, таких как «Бег», «Калигула», «Ревизор» и многих других. Каждая из этих работ подтверждает её мастерство и преданность театральному искусству, делая Маргариту Шубину одной из заметных фигур на российской сцене.

Фото: iStock/MarioLisovski

Работа в кино

Маргарита Шубина начала свою кинокарьеру в 1984 году с фильма «Полоса препятствий». В 80-е и 90-е годы она снялась в таких картинах, как «Отель "Эдем"», «Белые вороны», «Та Тебя уповаю», «На углу, у Патриарших», «Черная вуаль» и многих других. Однако настоящая популярность пришла к ней в 2000-е годы. В 2003 году актриса сыграла роль фельдшера Надежды в сериале «Неотложка», что позволило зрителям по достоинству оценить её талант.

После этого сериала интерес к Маргарите значительно возрос, и она стала активно получать предложения на съемки в кино. В её фильмографии можно найти такие проекты, как «Марш Турецкого», «Сваты», «Ростов-папа», «Атлантида», «МУР есть МУР», «Эшелон», «Бесы», «Гражданин начальник», «Кука», «Репетитор», «Когда зацветет багульник», «Елки», «Дело гастронома №1», «Со мною вот что происходит», «Левиафан», «Капитанша», «И был день», «Погоня за шедевром» и другие.

Режиссеры часто видят в Маргарите актрису, способную воплотить образы женщин с непростой судьбой, которые, несмотря на все трудности, остаются сильными и мудрыми.

Фото: iStock/fergregory

Личная жизнь

В личной жизни актрисы Маргариты Шубиной, как и в творческой, не обошлось без ярких событий. Во время работы над постановкой «Калигула» у неё завязался роман с известным актером Олегом Меньшиковым. Однако эти отношения не продлились долго: Олег оказался не готов к серьёзным обязательствам и браку.

Вскоре после разрыва Маргарита нашла своё счастье в лице сокурсника Владислава Сыча. Их дружеское общение переросло в крепкий союз. Интересно, что супруги являются полной противоположностью друг друга: Маргарита — яркая и взрывная натура, а Владислав — спокойный и молчаливый человек. Несмотря на различия, их брак стал примером гармонии.

Счастливые родители двоих сыновей — Серафима и Максима — Маргарита и Владислав наслаждаются семейной жизнью. Коллеги актрисы отмечают её как замечательного друга, что подчеркивает её открытость и доброту, присущие не только на сцене, но и в жизни.

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#статьи
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Актриса Софья Синицына носит бикини четырехлетней дочери
Актриса Софья Синицына сфотографировалась в бикини четырехлетней дочери
25 февраля 2025, 17:08

Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)

Актриса Софья Синицына не перестает удивлять поклонников. Она активно ведет личный блог, где любит демонстрировать стройную фигуру в откровенных нарядах.
При этом она настолько миниатюрна, что может надевать вещи своей четырехлетней дочери Мии. Она опубликовала фото из гардеробной и пояснила, что использует вещи дочери в качестве купальников.

«Гоняю в футболке дочери как в кроп-топе для плавания. На весьма выигрышных позициях»», — похвасталась артистка.

Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)

Пользователи Сети не смогли удержаться от комментариев, многие по-настоящему восхищены.

«"Вот это фигура! И она ведь рожала", "Восхищаюсь девушками, которые приходят в идеальную форму после родов"», — пишут комментаторы.

Софья часто говорила, что любит откровенные фото в силу профессии, в которой надо быть готовой к любым экспериментам. Летом 2024 года на нее обрушился шквал критики за слишком откровенную роль куртизанки в сериале «Чистые». Ее героиня появляется в кадре полностью обнаженной.

Софью критика абсолютно не смущает.

«Я считаю, что у меня прекрасная фигура, и почему бы ее не показать? Меня даже не смущает, что я мать. Я решила показать всей стране все, что у меня есть», — без стеснения заявляет актриса, подкрепляя свои слова действиями. К восторгу многочисленных подписчиков, любующихся её откровенными фотографиями.

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* Социальная сеть запрещена в РФ
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«17 лет вместе»: Юлия Ковальчук опубликовала архивную фотографию с Алексеем Чумаковым в годовщину отношений
25 февраля 2025, 16:58

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Бывшая солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук опубликовала в личном блоге архивное видео с певцом Алексеем Чумаковым в годовщину совместной жизни. Звезда показала снимок, который стоит у них дома в рамке.
«17 лет есть только ты и я. Ещё Амелия, Алисия и 6205 счастливых дней вместе», – написала телеведущая.
Фото: Instagram* @juliakovalchuk

Чумаков и Ковальчук женились в 2013 году. Спустя четыре года у супругов родилась дочь Амелия, а ещё через шесть лет – Алисия. Артисты скрывают детей и не публикуют фотографии с ними в соцсетях. Как ранее отмечали Юлия и Алексей, это их принципиальная позиция, поскольку они не собираются «хайповать на детях».

Певица рассказывала, что часто ревнует мужа, но не показывает этого и не устраивает скандалов. Вместо этого она делает всё, чтобы Чумакову было хорошо рядом с ней.

Сам музыкант высказывался, что люди изменяют всегда, правда одни физически, а другие – ментально. Причём, чем строже контроль в семье, тем больше будет связей на стороне. В связи с этим, он не запрещает жене носить мини-платья и откровенные наряды и не понимает других мужчин, которые вводят какие-то ограничения.

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Бывший муж Полины Гагариной показал умилительный кадр с их подросшей дочерью

*запрещён в РФ
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#дети
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«Расходимся»: солистка группы «Непара» прокомментировала слухи о распаде коллектива
25 февраля 2025, 16:41

Дарья Храмова и Александр Шоуа (фото: Telegram @dariahramova)

Солистка группы «Непара» Дарья Храмова прокомментировала слухи о распаде коллектива.
Певица рассказала, как сейчас обстоят дела в группе. Храмова поспешила опровергнуть сведения о том, что они с Александром Шоуа больше не будут работать вместе. По её словам, они с музыкантом поддерживают исключительно рабочие отношения, поэтому не часто видятся и не могут знать о всех планах друг друга, не касающихся музыкального коллектива. В дальнейшем они планируют и дальше выходить дуэтом на сцену, но, вместе с этим, делать и сольные проекты.

«Никто не распадается. Всё дело в том, что группа «Непара» – это группа «Непара». Александр Шоуа и Дарья Храмова это разные люди, которые существуют вне проекта тоже. Никто не запрещает мне делать сольные песни, соответственно, Александру тоже. И мы классно объединяемся вместе в больших красивых концертах. И также классно продолжаем работать отдельно друг от друга. Поэтому иногда какие-то планы я могу не знать. У нас разные команды. Разные люди занимаются. Объединимся в одной точке когда-то, а потом расходимся», – уточнила Дарья в беседе с 5-tv.ru.
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Бывший муж Полины Гагариной показал умилительный кадр с их подросшей дочерью
25 февраля 2025, 16:29

Полина Гагарина, Дмитрий Исхаков и Мия (фото: Instagram* @isxakov)

Бывший муж Полины Гагариной отметил 47-летие. Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию с семилетней дочерью Мией.
Певица и звёздный фотограф начали встречаться в 2013 году, а год спустя сыграли свадьбу. Через четыре года у них родилась дочь Мия. А спустя шесть лет брака Гагарина и Исхаков объявили о разводе.

Несмотря на разрыв, Полина рассказывала, что осталась в хороших отношениях с бывшим супругом. Дмитрий принимает активное участие в жизни и воспитании дочери, часто проводит с ней время.

Вчера Исхаков отпраздновал 47-летие и в день рождения опубликовал новый снимок с дочерью. На черно-белом кадре фотограф крепко обнимает девочку, которая в ответ улыбается и обнимает папу за шею.

Дмитрий Исхаков с дочерью Мией (фото: Instagram* @isxakov)

Юлия Пересильд сделала репорт этой фотографии и поздравила Дмитрия с днём рождения. Актриса, которая часто становится моделью Исхакова, заявила, что всегда остаётся в восторге от его снимков.

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*запрещён в РФ
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