Порномодель с двумя влагалищами обвинила мужчин в невнимательности

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Британская порномодель Энни Шарлотт пожаловалась на невнимательность половых партнёров. Мужчины не замечают довольно важную и пикантную деталь: у неё два влагалища.
Впервые о своей особенности Энни узнала в 16 лет, когда впервые пошла к гинекологу устанавливать противозачаточную спираль, сообщает The New York Post. Тогда-то врач и объяснил ей, что у неё две матки, две шейки матки и два влагалища. Выяснилось, что при всех достижениях современной медицины, она не является совершенной. Сейчас Шарлотт 26 лет, но адекватную помощь с её редким диагнозом ей так и не смогли нигде оказать.
По её словам, мужчины, с которыми она состояла в интимных отношениях, не знали о её особенностях. Причём ничего не понимали и после полового акта.
По словам Энни, она иногда рассказывает им о своей особенности уже после полового акта, и каждый раз партнёры испытывают шок и растерянность. Сейчас у Шарлотт два постоянных бойфренда. Они не знают друг о друге. Сама она не считает это изменой, так как позволяет каждому из них использовать только одно влагалище.
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По её словам, мужчины, с которыми она состояла в интимных отношениях, не знали о её особенностях. Причём ничего не понимали и после полового акта.
«Я спала с сотнями мужчин, и 99,9 процента не осознавали, что у меня две вагины. Они крайне невнимательны», — утверждает она.
По словам Энни, она иногда рассказывает им о своей особенности уже после полового акта, и каждый раз партнёры испытывают шок и растерянность. Сейчас у Шарлотт два постоянных бойфренда. Они не знают друг о друге. Сама она не считает это изменой, так как позволяет каждому из них использовать только одно влагалище.
«Я им не рассказывала про свой секрет. Мне кажется, им знать необязательно», — говорит Энни.
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Александр Бойцов