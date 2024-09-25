Самая сексуально активная женщина Австралии рассказала о выборе мужчин для нового рекорда

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Порномодель из Австралии 26-летняя Энни Найт рассказала о процессе выбора кандидатов для установления нового рекорда. Об этом информирует nes.com.au.
Девушка стала известна тем, что переспала с 365 мужчинами в прошлом году. В начале этого года Найт решила побить собственный рекорд и переспать с 600 мужчинами. 5 сентября порномодель рассказала, что уже преодолела отметку в 400 партнеров.
Для поиска мужчин девушка использует приложения для знакомств, знакомится с людьми в реальной жизни, а также начала принимать заявки на секс от своих подписчиков в интернете. Однако далеко не каждый мужчина будет одобрен Найт.
Согласно критериям порномодели, человек должен быть не против съемки, с отрицательными анализами на венерические заболевания и соответствовать определенным стандартам девушки.
Чтобы успеть переспать еще с 200 мужчинами, Найт необходимо заниматься сексом ежедневно по несколько раз. При этом она отметила, что бывают дни, когда она не вступает в интимные отношения, так как устает от подобной работы.
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Для поиска мужчин девушка использует приложения для знакомств, знакомится с людьми в реальной жизни, а также начала принимать заявки на секс от своих подписчиков в интернете. Однако далеко не каждый мужчина будет одобрен Найт.
Согласно критериям порномодели, человек должен быть не против съемки, с отрицательными анализами на венерические заболевания и соответствовать определенным стандартам девушки.
Чтобы успеть переспать еще с 200 мужчинами, Найт необходимо заниматься сексом ежедневно по несколько раз. При этом она отметила, что бывают дни, когда она не вступает в интимные отношения, так как устает от подобной работы.
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Екатерина Коршунова