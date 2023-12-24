Порносайт спрогнозировал главный секс-фетиш 2024 года

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В конце года слово «великанша» было самым популярным поисковым запросом среди секс-фетишей.
Mashable пишет, что секрет раскрыл порносайт Clips4Sale. Владельцы сайта связали рост популярности видео с великаншами с тем, что укрепляется образ альфа-самца в культуре.
Великанши приобрели популярность во многих странах: в США, Японии, Австралии. Тэг «великанша» является не только самым популярном на сайте, но и третий по прибыльности для контентмейкеров.
Влечение к великаншам являются разновидностью макрофилии, сексуального влечения к крупным людям, большим существам.
Видеоролики, где великаном выступает женщина, относят к категории фетишей, которые связаны с доминированием над мужчинами.
Ранее психотерапевт-сексолог Джиджи Энгл рассказала, что в последнее время популярным стал сплошинг, то есть эротические игры с едой. Чаще всего используется шоколад, сироп, желе, а также тесто.
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«Великанша — это способ поклоняться женщине, свободной от социального давления. Фетишизация женщин-гигантов — это символ времени», — говорят в Clips4Sale.
Влечение к великаншам являются разновидностью макрофилии, сексуального влечения к крупным людям, большим существам.
Видеоролики, где великаном выступает женщина, относят к категории фетишей, которые связаны с доминированием над мужчинами.
Ранее психотерапевт-сексолог Джиджи Энгл рассказала, что в последнее время популярным стал сплошинг, то есть эротические игры с едой. Чаще всего используется шоколад, сироп, желе, а также тесто.
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Мария Фирсова