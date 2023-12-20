Психотерапевт Энгл назвал набирающий популярность необычный сексуальный фетиш

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Психотерапевт по вопросам секса Джиджи Энгл считает, что в последнее время популярность набирает сплошинг, то есть эротические игры с едой.
Издание Metro пишет, что любители сплошинга используют еду с мягкой и текучей текстурой. Продукты разбрызгивается и оставляет следы.
Обычно в дело идут шоколад, сироп, кондитерский крем, желе, тесто. Использование продуктов зависит от фантазии. Некоторые капают на кожу шоколад, другие набирают ванну с желе, а третьи смотрят ролики, где женщины садятся на торты.
По словам Энгл, сексуальные игры с едой кажутся привлекательными людям по многим причинам.
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Обычно в дело идут шоколад, сироп, кондитерский крем, желе, тесто. Использование продуктов зависит от фантазии. Некоторые капают на кожу шоколад, другие набирают ванну с желе, а третьи смотрят ролики, где женщины садятся на торты.
«Большое значение имеют аудиоэффекты, если быть точнее, звук хлюпающего вещества», —говорит Энгл.Также удовольствие могут приносить тактильное ощущение от прикосновения разных текстур к коже.
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Мария Фирсова