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Психотерапевт Энгл назвал набирающий популярность необычный сексуальный фетиш

20 декабря 2023, 08:45
Фото: istockphoto/Deagreez

Фото: istockphoto/Deagreez

Психотерапевт по вопросам секса Джиджи Энгл считает, что в последнее время популярность набирает сплошинг, то есть эротические игры с едой.
Издание Metro пишет, что любители сплошинга используют еду с мягкой и текучей текстурой. Продукты разбрызгивается и оставляет следы.

Обычно в дело идут шоколад, сироп, кондитерский крем, желе, тесто. Использование продуктов зависит от фантазии. Некоторые капают на кожу шоколад, другие набирают ванну с желе, а третьи смотрят ролики, где женщины садятся на торты.


По словам Энгл, сексуальные игры с едой кажутся привлекательными людям по многим причинам.

«Большое значение имеют аудиоэффекты, если быть точнее, звук хлюпающего вещества», —говорит Энгл.
Также удовольствие могут приносить тактильное ощущение от прикосновения разных текстур к коже.

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#еда
#психотерапевт
#секс
#отношения
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Порноактриса описала эмоции перед первой съемкой в карьере
Порноактриса Кисс рассказала про свои эмоции перед первой съемкой в карьере
20 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / fabioderby

Порнозвезда Черри Кисс рассказала про эмоции, который она испытывала перед первой съемкой в карьере. Подробности она раскрыла в подкасте, выпуск которого доступен на YouTube-канале Holly Randall Unfiltered.

«Я не чувствовала скованность, мне было весело, я не чувствовала себя так, будто не знаю, что я делаю. Я просто приступила к делу», — поделилась Кисс воспоминаниями о своем первом опыте съемки в фильме для взрослых.
Она поделилась, что в начале карьеры не понимала как устроена индустрия, но хотела много чего попробовать.

Девушка отметила, что не сожалеет ни по одной съемки в своей карьере.

Ранее продавец секс-шопа рассказал о раздражающих привычках посетителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#секс
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Опубликована шифровка 1941 года о войне с Германией
Опубликована расшифровка телеграммы НКГБ СССР о начале войны с Германией
20 декабря 2023, 07:24

Фото: istock / Diy13

21 июня 1941 года руководство Народного комиссариата госбезопасности (НКГБ) СССР получило одно из последних сообщений о скором начале войны нацистской Германии против Советского Союза. Данная шифровка в первый раз опубликована Президентской библиотекой.
В телеграмме, которую отправили наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову от начальника управления НКГБ по Ленинградской области Павла Куприна сказано, что по информации агента «Чернова» 20 июня утром германское консульство получило переданную МИД-ом Германии от фирмы СФГ телеграмму, где предлагается 8 немецких специалистов, вызванных из Ленинграда в Германию, отправить самолетом с таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня прошли через границу, так как в ином случае будет поздно.

В сообщении также сказано, что «Чернов» в ходе беседы с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом определил, что «военные действия ожидаются в ближайшие 2-4дня, причем инициатива будет принадлежать Германии». Эти сведенья Бухгольц получил от германского посла в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым встречался в Москве.

В Москве телеграмма была получена из Ленинграда 21 июня в 20:10, а расшифровали ее в 21.30.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности. В этот день в 1917 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), борящаяся с контрреволюцией и саботажем в СССР.

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#военные
#мид
#ссср
#комиссия
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Депутат Госдумы Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней
20 декабря 2023, 07:19

Фото: iStock/finwal

Ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям предложил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, пишет РИА Новости.
По словам депутата, опасность бенгальских огней связана не только с возможностью ожога или пожара, но и с продуктами горения, которые попадают в органы. Кроме того, подчеркнул Гаврилов, «токсичные вещества, содержащиеся в пиротехнической смеси бенгальских огней, могут накапливаться в организме и вызывать тяжелые отравления».

Парламентарий предлагает запретить продажу пиротехники детям и использование подобных изделий дома, на лоджии и вблизи жилых домов. Он отметил, что во времена СССР при праздновании Нового года не было никаких петард, бенгальские огни в основном изображали на открытках и календарях, максимум — зажигая иногда на улице во время хоровода вокруг елки. В квартирах же, как правило, советские граждане только взрывали хлопушки с конфетти.

Сейчас, согласно российскому законодательству, фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты и салютные батареи второго и третьего классов можно запускать только в специально отведенных местах. При этом их запрещено использовать ближе чем в 20 метрах от жилых домов, людей и деревьев, и над площадкой не должно быть электрических проводов. В помещении разрешается запускать только пиротехнику первого класса — хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.

Не лишним будет напомнить и о правилах безопасности, поскольку ожоги из-за пиротехники — это уже традиционные травмы во время Нового года. Всегда покупайте петарды, фейерверки и бенгальские огни в официальных магазинах и следуйте технике безопасности. Не запускайте фейерверки, в закрытых помещениях, рядом с искусственными ёлками, детьми и/или в состоянии алкогольного опьянения. Также не рекомендуется зажигать бенгальские огни в закрытых пространствах: выделяемый при их горении дым довольно токсичен. И ни в коем случае при горении не зажимайте бенгальскую свечу в кулаке — её надо наклонить от себя под углом примерно в 30-40 градусов.

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#пиротехника
#запрет
#кпрф
#депутаты
#советы
#новый год
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Юрист Виноградов: Самозанятые пенсионеры теряют ряд льгот
20 декабря 2023, 04:20

Фото: iStock/Iryna Imago

Юрист Вадим Виноградов заявил, что пенсионеры, трудящиеся в качестве самозанятых, могут лишиться ряда льгот. Об этом пишет «Прайм».
Он пояснил, что, во-первых, речь идёт об индексации пенсии — так как самозанятые приравниваются к неработающим, их пенсия индексируется в том же объёме в установленные законом сроки, но только в том случае, если самозанятый не платит взносы на соцстрахование и ему не начисляется трудовой стаж.

В противном случае, самозанятый пенсионер приравнивается к работающему, добавил Виноградов.

«Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает», — цитирует агентство слова собеседника.

Кроме того, могут быть сняты некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов. Для этого лимит доходов должен быть превышен, заключил юрист.

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#пенсия
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#россия
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Carlsberg передал Украине помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива
20 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/nayneung1

Пивоваренный концерн Carlsberg передал Украине гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. Об этом в социальных сетях сообщили волонтёры.
Известно о том, что общая стоимость указанной продукции составила порядка 49 тысяч гривен. При этом сведения о том, каким образом Киев должен задействовать пиво, не приводятся.

В украинском Львове массово пропадает гуманитарная помощь, поставляемая западными странами для Украины, всплывающая затем на местном рынке и в маленьких магазинах. Об этом написало ранее польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
Чаще всего пропадают, как отмечают журналисты, одежда, предметы гигиены и продукты. При этом суммы могут быть по-настоящему большими. Так, например, летом нынешнего года во Львове пропал товар из США на сумму в один миллион долларов.

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#гуманитарная помощь
#украина
#пиво
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Новая власть лишит аргентинских протестующих социальной поддержки
Buenos Aires Times: Участников уличных протестов в Аргентине лишат пособий
20 декабря 2023, 02:47

Фото: iStock/Kachura_Oleg

В Аргентине начнут лишать социальных пособий участников уличных акций протеста. О такой мере объявила министр человеческого капитала нового правительства страны Сандра Петтовелло, которую цитирует издание Buenos Aires Times.
По ее словам, власти начнут «проверять все организации, реализующие социальные планы», чтобы устранить ненужных посредников. После этого будут отменены любые так называемые «справки о присутствии», выдаваемые аргентинскими общественными организациями.

«Протестовать — это право, но также у людей есть право на свободное передвижение. Единственные, кого коснутся меры, так это тех, кто выйдет на марш и перекроет улицу», — подчеркнула министр.

Ещё ранее другая представительница нового правительства страны — министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что власти будут жестко реагировать на блокировку дорог при проведении митингов. По ее словам, участники акций должны находиться на тротуарах, а не перекрывать движение.

Как отмечает издание, сейчас в Аргентине достаточно много программ социального обеспечения граждан, по некоторым из которых деньги приходят сразу на банковский счет получателя или продуктовую карточку. Потому новые методы могут стать для жителей страны вполне ощутимыми.

Напомним, что новый глава латиноамериканского государства Хавьер Милей планирует сильно трансформировать экономическую и социальную сферу Аргентины. В настоящее время страна находится в затяжном экономическом кризисе. Это привело к тому, что национальная валюта обесценивается, зарплаты населения перестали расти, а уровень бедности оценивается в более чем 40%.

Милей поставил целью резко сократить расходы госсектора, провести ряд налоговых реформ и масштабную приватизацию, снять большую часть ограничений на внешнюю торговлю, отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара и многое другое.

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#пособия
#протесты
#аргентина
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Шойгу: Число контрактников ВС РФ до конца 2024 году увеличат до 745 тыс. человек
20 декабря 2023, 02:23

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегия Минобороны России заявил, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек. Соответствующая трансляция велась в Телеграм-канале «Кремль. Новости».
Шойгу отметил, что в 2024 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей.

Как сообщал министр ранее, Минобороны с 1 декабря начало наращивание численности российской армии.

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#армия
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#развитие
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#вс рф
#минобороны
#шойгу
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Патриарх Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых ради их преображения
20 декабря 2023, 01:47

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых, так как молитва поспособствует их нравственному преображению. Соответствующее обращение патриарха к духовенству и верующим РПЦ, приуроченное ко дню памяти Николая Чудотворца, доступно на сайте Московского патриархата.
Патриарх Кирилл отметил, что в детстве многие осужденные не получили родительской любви и достойного воспитания.

«Посему наш долг — проявить милосердие и сострадание к находящимся в заточении людям», — сказал священнослужитель.

По мнению патриарха, когда заключенные почувствуют силу молитвы за них, то вдохновятся на нравственное преображение. Глава РПЦ отметил, что во всех московских СИЗО и тюрьмах действуют православные храмы.

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#сизо
#патриарх кирилл
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Депутатам заплатят за бензин, только если они пересядут на российские машины
20 декабря 2023, 01:32

Фото: iStock/Wirestock

Российским депутатам с 1 января 2024 года перестанут оплачивать бензин за счёт бюджетов всех уровней, если они не пересядут на машины либо отечественного производства, либо те иностранные марки, которые были рекомендованы Минпромторгом РФ. Об этом газете «Известия» сообщили источники в нижней палате
Если чиновники не согласятся использовать предложенные авто, им придется оплачивать топливо за свой счет. Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подтвердила, что властей всех регионов уже уведомили об этом.

В предложенном списке машины LADA, УАЗ, AURUS, Москвич, Evolute и Haval.

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#автомобили
#бензин
#депутаты
#госдума
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