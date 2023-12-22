В Башкирии студентку посадили под домашний арест за пересылку нюдсов 9-летнему мальчику

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В Башкирии студентке запретили пользоваться телефоном после отправки нюдсов школьнику
Студентке из Приютова (Башкортостан), которая скидывала интимные фотографии третьекласснику, запретили пользоваться телефон. Девушка находится под домашним арестом.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 18-летняя Алина присылала «нюдсы» девятилетнему мальчику, звала его к себе в гости, чтобы выпивать, курить и заниматься сексом. Студентка даже виделась со школьником, их познакомил брат Алины.
Переписку обнаружила мама мальчика и обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Девушке грозит до 20 лет тюрьмы.
Под арестом студентка пробудет до 6 февраля.
До этого сообщалось, что в Екатеринбурге новорождённый, которого мать выбросила из окна, начал есть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 18-летняя Алина присылала «нюдсы» девятилетнему мальчику, звала его к себе в гости, чтобы выпивать, курить и заниматься сексом. Студентка даже виделась со школьником, их познакомил брат Алины.
Под арестом студентка пробудет до 6 февраля.
До этого сообщалось, что в Екатеринбурге новорождённый, которого мать выбросила из окна, начал есть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак