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В Башкирии студентку посадили под домашний арест за пересылку нюдсов 9-летнему мальчику

Студентке из Башкирии назначили домашний арес за пересылку нюдсов школьнику
22 декабря 2023, 12:59
Фото: istock / Asian

Фото: istock / Asian

В Башкирии студентке запретили пользоваться телефоном после отправки нюдсов школьнику
Студентке из Приютова (Башкортостан), которая скидывала интимные фотографии третьекласснику, запретили пользоваться телефон. Девушка находится под домашним арестом.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 18-летняя Алина присылала «нюдсы» девятилетнему мальчику, звала его к себе в гости, чтобы выпивать, курить и заниматься сексом. Студентка даже виделась со школьником, их познакомил брат Алины.


Переписку обнаружила мама мальчика и обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Девушке грозит до 20 лет тюрьмы.

Под арестом студентка пробудет до 6 февраля.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге новорождённый, которого мать выбросила из окна, начал есть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Уголовное дело завели на владельца собак, напавшего на москвичку за замечание
СК завёл дело на владельца собак, напавшего на москвичку за замечание
22 декабря 2023, 13:32

Фото: iStock/Dzurag

В отношении мужчины, напавшего на женщину за замечание о выгуле собак без намордников, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СК РФ по городу Москве.
21 декабря в московском районе Гольяново женщина сделала замечание уроженцу Азербайджана за выгул доберманов без намордников. В ответ на это он напал на неё, повалил на землю и избил.

В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям о побоях и хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении мужчины, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь. Отмечается, что решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет 6 месяцев.

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#москва
#избиение
#уголовное дело
#ск рф
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Мужчина зарезал собственную мать в Москве
22 декабря 2023, 12:41

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве мужчина убил собственную мать, нанеся ей несколько ножевых ударов. Об этом сообщает СК РФ по Бабушкинскому району столицы.
Согласно материалам дела, 21 декабря в квартире жилого дома на северо-востоке столицы обнаружено тело 77-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. В убийстве начали подозревать 55-летнего сына женщины. Его задержали и предъявили обвинение.

Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за убийство. Следствие готовит ходатайство для заключения подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь. Следствие установило, что в октябре 2020 года житель Санкт-Петербурга Максим Якубов поссорился со своей гражданской женой, избил её, а потом бросил их годовалую дочь об кафельный пол. От полученных травм девочка скончалась на месте. Якубов убедил сожительницу не сообщать о смерти ребёнка в полицию. Труп девочки мужчина спрятал в парке. В феврале 2021 года Якубов вновь поссорился с сожительницей, задушил её, а затем утопил в ванной.

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#убийство
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#обвинение
#мать
#следствие
#мужчина
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Ассистентка Вина Дизеля обвинила его в изнасиловании
22 декабря 2023, 11:22

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Бывшая ассистентка актёра Вина Дизеля Аста Йонассон обвинила его в изнасиловании и подала соответствующий иск. Об этом сообщает Baza.
Девушка утверждает, что Дизель изнасиловал её еще осенью 2010 года в Лос-Анджелесе в отеле St. Regis. Откуда она должна была его вывести так, чтобы не заметили фотографы и журналисты. По ее словам, он схватил ее за запястья и затащил на кровать.

Через два часа после случившегося девушку уволила сестра Дизеля, утверждает Йонассон. В своем иске она заявила о дискриминации по половому признаку, а также умышленном причинении эмоционального расстройства и необоснованном увольнении.

Она утверждает, что «страдала и страдает от унижения, эмоционального стресса, душевной и физической боли». Подачу иска через такое продолжительное время после происшествия она объяснила тем, что ей ей помогло движение Me Too.

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#происшествия
#девушка
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В Башкирии на 74-летнюю пенсионерку с пятого этажа упал матрас
22 декабря 2023, 11:13

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Башкирии на 74-летнюб пенсионерку упал выброшенный с пятого этажа матрас. Инцидент произошёл в поселке Чишмы.
Пожилая женщина шла в сторону железнодорожной станции под окнами общежития на Трактовой улице. В это время жильцы решили выбросить из окна на пятом этаже ненужный хлам, чтобы затем отнести его на помойку, сообщает издание «Вести - Башкортостан». Они договорились следить за тем, чтобы внизу не было прохожих, однако пенсионерку не заметили, когда выбрасывали тяжёлый матрас.

В результате пенсионерка попала в больницу с гематомами, сотрясением и ушибами. Лицо её представляет собой один большой синяк. После полученных травм она не может самостоятельно ходить и сейчас находится под постоянным присмотром медиков. Дочь пожилой женщины намеревается писать заявление в полицию.

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#башкирия
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Более 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области
22 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Свыше 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что авария произошла в пятницу утром в селе Ближнее Борисово. В результате столкновения пострадали пять человек.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

На месте работают сотрудники ГАИ и медицинские работники.

Ранее «Страховой дом ВСК» провёл исследование, результаты которого показали, что в этом году в аварии чаще всего попадали автомобили Lada (19%), Toyota (8%) и Hyundai (7%). Следом за ними идут автомобили таких марок, как Kia и Renault. В премиальном сегменте лидером стали машины Mercedes-Benz.

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#авария
#дтп
#россия
#нижний новгород
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Задержаны члены ульяновской ОПГ, которые чуть не убили полицейского в кальянной
Хинштейн: СКР контролирует ситуацию с нападением на полицейского в Ульяновске
22 декабря 2023, 11:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с нападением бандитов на полицейского в Ульяновске. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Беспредельная ситуация с нападением группы уголовников на полицейского в Ульяновске — взята на контроль председателем СКР», - написал Хинтштейн.

По информации Shot, трое членов ульяновской ОПГ «Саплевские», которые чуть не убили полицейского в местной кальянной задержаны полицией.

Напомним, в Ульяновске члены организованной преступной группы избили в кальянной «Дуть» сотрудника полиции из-за сделанного замечания. Правоохранителю пришлось отстреливаться от напавших.

31-летний старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности местного уголовного розыска отдыхал в заведении с другом. Рядом сидела компании из трех мужчин и двух женщин. Около двух часов ночи официант сообщил гостям о закрытии заведения. Тогда компания начала оскорблять и угрожать ему. Полицейский сделал замечание.

Пьяные мужчины набросились на полицейского и его друга. Ему об голову разбили бутылку и пытались зарезать ножом, однако капитан смог спастись с помощью травматического пистолета.

У полицейского диагностирован перелом челюсти и многочисленные раны головы. Алкоголь в его крови не обнаружен. После оказания членам ОПГ медицинской помощи все трое были задержаны.

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#алкоголь
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#компании
#мужчины
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В Минздраве рассказали о состоянии детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер
Минздрав: у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер обнаружен грипп А, у 70 нашли ОРВИ
22 декабря 2023, 10:45

Фото: istock / gorodenkoff

У 16 детей, которые следовали на поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А. Еще у 70 ребят обнаружили ОРВИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция. », — заявили в Минздраве.
Состояние семерых несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести.

Помимо этого, у 38 детей и 11 взрослых, которые сопровождали детей,не обнаружили никаких заболеваний. Сейчас они размещены в провизорном отделении.

Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».

Ранее в Совете Федерации отреагировали на гибель ребёнка от гриппа в Саратовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инфекция
#грипп
#лечение
#орви
#рф
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Восхваляемый Пригожиным боец арестован за заказное убийство в Турции
В Петербурге арестовали бизнесмена Тютина за заказное убийство в Турции
22 декабря 2023, 10:11

Фото: istock / BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Александр Тютин, подозреваемый в организации убийства женщины, которая находилась в Турции. Об этом информирует издание «Фонтанка».
Известно, что в 2021 году Александра приговорили к 23 годам тюрьмы. Но он принял решения отправиться на спецоперацию, чтобы освободился от заключения. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин восхвалял Тютина и называл его «красавчиком».

«Оперативники отдела убийств ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к вечеру 21 декабря задержали 67-летнего бизнесмена Александра Тютина», — сообщает издание.
По данным Следственного комитета, к ним обратился знакомый бизнесмена. Он предложил Тютину деньги за убийство своей жены.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и нашли Александра. Они выяснили, что мужчина зарегистрирован в деревне Старое Поддубье — туда и отправились.

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#убийство
#уголовное бизнесмен
#вагнер
#чвк
#покушение
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Полиция нагрянула в клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Ивлеевой
Силовики пришли в московский клуб после «Почти голой вечеринки» Насти Ивлеевой
22 декабря 2023, 09:01

Dzurag

21 декабря сотрудники правоохранительных органов посетили московский клуб «Мутабор», где прошла «Почти голая вечеринка» с участием российских знаменитостей, организованная блогером Анастасией Ивлеевой.

Как сообщает телеграм-канал Shot, в клубе планировалось проведение второй части мероприятия, которую могли посетить все желающие. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, заведение проверяли на предмет пропаганды ЛГБТ*. Спустя час силовики собрали необходимые материалы.

​После проверки было разрешено ​пускать гостей. Некоторые посетители ​поделились, что после недавнего скандала им стало «страшновато» приходить в клуб. При входе в зведение сотрдуники охраны просили посетителей прикрыть оголенные ​части тела, если такие есть.

Ранее сообщалось, что Красноярский следователь случайно застала за воровством девушку, дело которой расследует. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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#клуб
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#лгбт
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