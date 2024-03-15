Порошенко проиграл суд против не выпустивших его из страны пограничников

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Бывший украинский президент Петр Порошенко проиграл суд по делу об отказе выпустить его из страны, сообщает издание «Общественное» со ссылкой на Львовский окружной суд.
Политик требовал признать незаконной отмену Верховной Радой командировки в Соединенные Штаты и Польшу, а также отказ Госпогранслужбы в пересечении границы. Помимо этого, Порошенко пытался отсудить у вице-спикера Рады Александра Корниенко и 7-го пограничного Карпатского отряда компенсацию за расходы на несостоявшуюся командировку в размере 1,17 млн гривен (около $30,3 тыс.).
Суд в удовлетворении иска отказал.
В декабре Порошенко сообщил, что ему не позволили пересечь границу и выехать в Варшаву и Вашингтон. Несмотря на то, что при себе, по его словам, у него было разрешение на командировку, подписанное председателем Верховной рады.
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Суд в удовлетворении иска отказал.
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Ювелина Бернст