Порошенко призвал Зеленского начать «чистку во власти» с себя и своего окружения

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Украинскому президенту Зеленскому следует оставить главнокомандующего ВСУ Залужного в покое. Если «пан Зе» намерен устроить чистку среди представителей политической и военной власти страны, то начать ему нужно начинать с себя и своих ближайших сторонников.
С таким заявлением выступил экс-президент Украины Пётр Порошенко. Выступая с трибуны украинского парламента, депутат Рады и один из самых влиятельных людей Украины практически бросил вызов нынешнему главе государства и призвал сменить власть.
Политологи отмечают, что настолько резко и прямолинейно против команды комика и президента Зеленского ещё никто не выступал. Общественность и представители политических кругов ждут ответного хода от действующего главы государства.
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«Необходимо выполнить полную перезагрузку власти, начав с себя и недобитков в своём Офисе. От главкома ВСУ Залужного просто отцепитесь!», — довольно эмоционально высказался политик и бизнесмен.
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Александр Бойцов