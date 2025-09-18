«Порождает страх и агрессию»: в России хотят запретить ношение хиджабов и никабов

18 сентября 2025, 15:24

Депутат Бородай призвал запретить ношение хиджабов и никабов в России

Фото: iStock/SeanWang

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил о необходимости законодательного запрета ношения хиджабов и никабов в общественных местах. Об этом он сообщил в интервью NEWS.ru.





Депутат отметил, что такая мера давно назрела и позволит снизить уровень фрустрации и страха среди граждан, вызванными ассоциациями с радикальным исламским терроризмом.



По словам Бородая, подобный образ активно используется в пропаганде экстремистами, исповедующими насилие как метод достижения целей. Это, по его мнению, вызывает чувство тревоги у тех, кто идентифицирует себя с русской культурой и православием.





«Он вызывает фрустрацию у тех, кто ассоциирует себя с русским народом и православием в частности. То есть у тех людей, кто ощущает себя в потенциально угрожаемом состоянии. Хотят носить подобного рода одежду – пусть сидят дома», – заявил депутат.