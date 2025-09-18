В Калужской области разразился скандал из-за школьниц в хиджабах
Родители калужских школьников возмутились ученицами, которые пришли на занятия в хиджабах. Об этом сообщает информационное агентство Kaluga News.com.
Местная жительница Мария обратилась с жалобой к руководству учебного заведения Жуковского района на двух девочек 7 и 9 классов, подчеркнув, что такая форма одежды неприемлема. Однако родители учениц отказались выполнять требования и привлекли юристов для дальнейших разбирательств.
Администрация пытается урегулировать вопрос, ссылаясь на приказ Министерства образования и науки РФ о правилах ношения школьной формы, но к согласию стороны пока не пришли. При этом некоторые Telegram-каналы пишут, что отказавшиеся снимать головной убор школьницы перестали появляться на занятиях.
