Россияне шокированы отказом мигрантки в никабе подчиниться полиции в Москве
В московском метро полицейский потребовал от женщины в никабе предъявить документы для установления личности. Как пишет МК со ссылкой на Telegram-каналы, она отказалась снять головной убор по религиозным соображениям, что привело к спору с сотрудником правоохранительных органов.
Инспектор предупредил, что при несоблюдении требований её могут доставить в отделение. Женщина не подчинилась и действительно провела некоторое время в участке, продолжая отказываться снимать никаб. Каналы пишут, что она намерена оспаривать действия полицейских, полагая, что их действия нарушили её права.
В комментариях в сети большинство пользователей поддержали полицейского. Одни отмечали, что приезжая в другую страну, нужно соблюдать её законы, другие предлагали задержать женщину и выдворить из России.
Ранее в Москве произошёл другой инцидент с участием женщины в никабе. По версии очевидцев, она агрессивно отреагировала на замечание пассажирки, попыталась выхватить у неё телефон и нанесла удар, после чего сама стала снимать конфликт на видео.
