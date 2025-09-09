Россияне шокированы отказом мигрантки в никабе подчиниться полиции в Москве

09 сентября 2025, 22:56

В Москве мигрантка в никабе отказалась подчиниться требованиям полицейского

Фото: istockphoto/Dzurag

В московском метро полицейский потребовал от женщины в никабе предъявить документы для установления личности. Как пишет МК со ссылкой на Telegram-каналы, она отказалась снять головной убор по религиозным соображениям, что привело к спору с сотрудником правоохранительных органов.