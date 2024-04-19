Портал соцуслуг стал доступнее для жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Через портал «МОё Подмосковье» теперь можно попасть на ресурс «Соцуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Для удобства жителей мы вывели «Соцуслуги» на портал «МОё Подмосковье». Теперь все удобно и под рукой. Можно легко найти социальный центр, получить необходимые услуги, взять в прокат средства реабилитации, нанять сиделку, заказать соцтакси и многое другое», – пояснили в пресс-службе.Там добавили, что ежегодно эти услуги охватывают более 200 тыс. жителей региона.
Также в ведомстве подчеркнули, что на портале соцуслуг имеются личные кабинеты пользователей, где можно отследить историю и статус своих заявок.
«Главная особенность – в том, что для жителей, проходящих реабилитацию в наших социальных центрах, в личном кабинете доступно электронное расписание занятий», – сказали в ведомстве.С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
Читайте также:
В Московской области запустили комплексную электронную услугу «Ветеран труда»
В Подмосковье назвали топ-5 самых востребованных технических профессий
В Подмосковье дети-сироты получили по губернаторской программе около 8 тысяч квартир
Лора Луганская