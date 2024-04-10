В Подмосковье назвали топ-5 самых востребованных технических профессий

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье повысилась востребованность технических профессий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Среди самых востребованных можно выделить пять. Это слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик, токарь, инженер-технолог, а также техник по наладке и испытаниям. На портале trudvsem.ru сейчас размещено более 12 тыс. вакансий для технических специалистов.
Ярмарка будет интересна тем, кто желает изменить сферу деятельности, открыть для себя интересную и комфортную работу, отметили в министерстве. Подробнее о Всероссийской ярмарке трудоустройства можно узнать по ссылке.
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«10 апреля стартует «Всероссийская ярмарка трудоустройства», где будут представлены крупные производства Подмосковья. Среди работодателей, которые участвуют в ярмарке, – Россети, Почта России, «Прибор» им. С. С. Голембиовского и многие другие – всего более 200», – напомнили в пресс-службе.
Ярмарка будет интересна тем, кто желает изменить сферу деятельности, открыть для себя интересную и комфортную работу, отметили в министерстве. Подробнее о Всероссийской ярмарке трудоустройства можно узнать по ссылке.
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Лора Луганская