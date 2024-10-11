Порталом госуслуг Подмосковья воспользовались более 200 млн раз

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Портал госуслуг Московской области был запущен ровно 12 лет назад — 11 октября 2012 года, за это время им воспользовались свыше миллионов раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«В настоящее время на портале зарегистрировано свыше 7,2 млн пользователей, им доступно более 380 различных электронных услуг и сервисов для физических и юридических лиц», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Она добавила, что в июне текущего года заработала обновлённая версия областного портала госуслуг.
«Теперь категории услуг находятся на уровне глаз, что позволяет легко и быстро находить нужную информацию. А внедрение искусственного интеллекта позволило значительно ускорить процесс заполнения заявлений», – сказала Надежда Куртяник.В министерстве также сообщили, что ведётся постоянная работа по запуску новых и оптимизации уже имеющихся онлайн-услуг. В частности, с начала текущего года на портале появилось более 30 новых услуг и сервисов.
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Лев Каштанов