Португалия хочет выдворить из страны около 18 тысяч нелегальных иммигрантов

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Власти Португалии планируют выдворить из страны порядка 18 тысяч нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает Associated Press.
«Чиновники на следующей неделе начнут с того, что попросят около 4,5 тысяч иностранцев уехать добровольно в течение 20 дней», — передает агентство со ссылкой на министра-делегата при правительстве страны Антониу Лейтана Амару.
В общем страна выдаст постановления о необходимости покинуть страну порядка 18 тысячам нелегалов.
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