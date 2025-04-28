Массовое отключение связи и электричества произошло в Португалии и Испании

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Массовое отключение света и связи произошло в Португалии и Испании. Как сообщает La Sexta, речь идет о сотнях домов и предприятий.
«…Электричество в сотнях предприятий и домов, включая мобильные сети, было отключено в понедельник около 12:30 (13:30 мск. — ред.) во многих частях Испании, что вызвало абсолютную путаницу среди граждан», — сказано в публикации.Отключения произошли в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Севилье, Ла-Корунье и прочих городах. Отмечаются серьезные сбои в работе авиагавани Мадрид-Барахас. Из-за неработающих светофоров в ряде населенных пунктов парализовало движение. Журналисты подчеркнули, что причины произошедшего сейчас выясняют власти совместно с энергокомпаниями.
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Никита Кротов