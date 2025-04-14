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МИД Киргизии потребовал сообщить причины задержания граждан страны в Москве

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

МИД Киргизии требует у российской стороны объяснений причин задержания граждан страны, которое произошло в московской бане 11 апреля. Соответствующая нота вручена послу РФ в среднеазиатской республике Сергею Вакунову.
Об этом сообщила пресс-служба киргизстанского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что руководитель дипломатического представительства России в Бишкеке был вызван в МИД Киргизии. Там он встречался с заместителем главы министерства Алмазом Имангазиевым. Сергею Вакунову вручена нота с требованием о предоставлении информации о произведенных 11 апреля задержаниях.

«Вручена нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан республики и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту», — говорится в сообщении МИД Киргизии.

СМИ Киргизии пишут, что в результате операции 24 гражданина страны задержаны, четверых из них депортируют из России.

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Голливудские кинокомпании сделали ставку на традиционные ценности из-за политики Трампа
Le Figaro: Голливуд сделал ставку на традиционные ценности из-за указов Трампа
14 апреля 2025, 13:34

Фото: iStock/Dmitry SHISHKIN

Американские кинокомпании начали делать уклон в сторону традиционных ценностей после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом пишет газета Le Figaro.
Отмечается, что голливудские киностудии прекратили уделять внимание инклюзивности и практически не снимают проекты с ЛГБТ*-персонами. Нередко кинокомпании начали обращаться к религиозным темам.

Так, например, студия Disney не стала добавлять трансгендерного персонажа в мультик для детей, а на стриминговых платформах Netflix и Amazon состоялись премьеры проектов, снятых с опорой на библейские сюжеты.

Напомним, что в январе Трамп подписал ряд указов об отмене курса на разнообразие, равноправие и инклюзивность, что повлекло за собой стремительный отказ бизнеса от подобных программ.

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Внебрачная дочь великого танцора Мариса Лиепы рассказала об оставленом ей отцом наследстве
Внебрачная дочь Мариса Лиепы рассказала о полученной в наследство квартире
14 апреля 2025, 11:12

Мария Лиепа-Шульц (Фото: Инстаграм* @liepa_maria_)

Внебрачная дочь артиста балета Мариса Лиепы Мария Лиепа-Шульц рассказала о наследстве, которое ей оставил знаменитый отец. Актриса стала собственницей квартиры и ювелирных украшений.
В шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Мария вспоминала, что великий танцор очень любил всех своих детей. Марис был трижды женат официально, и во втором браке у него родились сын Андрис и дочь Илзе, которые также впоследствии стали знаменитыми артистами балета и хореографами.

С матерью же Марии художницей по костюмам Евгенией Шульц Лиепа провёл последние годы жизни, но жениться так и не успел. Когда они уже готовились к свадьбе, знаменитый танцор попал в больницу, откуда уже не вернулся.

Наследством своего третьего ребёнка отец не обделил. Он оставил ей четырёхкомнатную квартиру в Москве, в которой актриса живёт по сей день. Кроме того, ей достались богатые ювелирные изделия.

«Когда я была маленькой, я все украшения цепляла и хватала. Он говорил: „Когда вырастишь, будешь носить“», — рассказала Мария Лиепа-Шульц ведущему телепрограммы.

В студии программы артистка продемонстрировала кольцо, которое Марису подарила однажды поклонница из Италии. Теперь это семейная реликвия. А кольцо для помолвки с бриллиантом, которое носила её мама Евгения, теперь принадлежит внучке Лиепы.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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19FortyFive: Штаты не имеют на вооружении аналогов российской субмарины «Кондор»
14 апреля 2025, 10:37

Фото: istockphoto/razihusin

Военно-морские силы (ВМС) Соединённых Штатов не имеют на вооружении подводных лодок, аналогичных российской субмарине класса «Кондор». Она является уникальной в своём роде.
Об этом в своей статье для журнала 19FortyFive написал военный эксперт Брент Иствуд. Прежде всего он обратил внимание на корпус российской подводной лодки данного типа, материалом для изготовления которого служит титан. По сравнению с другими материалами и сплавами, он отличается большой прочностью, имея при этом лёгкий вес.

«Это помогает улучшить скорость и маневренность в морских глубинах», — подчеркнул специалист.

Автор публикации назвал российские «Кондоры» «охотниками-убийцами», отметив, что эти субмарины хорошо защищены, сами нацелены на защиту рубежей страны от атак с близкого расстояния. Кроме того, они способны быстро обнаруживать и уничтожать вражеские подводные лодки, особенно американские «бумеры», добавил Иствуд.

К недостаткам подводных кораблей класса «Кондор» эксперт отнёс только сложность и дороговизну их производства. Дело в том, что для создания титановых корпусов подлодок приходится содержать большие герметичные склады аргона, который используется в процессе сварки, пояснил в заключение автор материала.

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Песков рассказал о планах Кремля по проведению прямой линии Путина в 2025 году
14 апреля 2025, 08:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Администрация Кремля в 2025 году вновь планирует провести прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такой формат общения главы государства с людьми уже неоднократно подтвердил свою востребованность, актуальность и информационную ценность. Именно поэтому данное мероприятие присутствует в планах Кремля на год. А главное — это именно то, что нужно людям, подчеркнул пресс-атташе.

«Прямая линия в этом году обязательно будет», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, начиная с 2001 года прямая линия Владимира Путина как отдельное мероприятие прошло уже 18 раз. Ещё трижды её совмещали с большой пресс-конференцией. Направить своё обращение главе государства могут все желающие. Обычно в ходе прямой линии президенту поступает несколько миллионов вопросов.

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#дмитрий песков
#прямая линия
#владимир путин
#президент
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Мерц: Украина получит ракеты Taurus после согласования с европейскими партнерами
14 апреля 2025, 06:39

Фото: iStock/bpawesome

По словам вероятного будущего канцлера Германии и лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, Украина получит дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами. Об этом сообщает Le Monde.
«Это необходимо координировать», — заявил Мерц.

К тому же политик отметил, что украинской армии необходимо перестать находится в оборонительной оппозиции и перейти в нападение. Если передача ракет будет скоординирована, то Германия должна участвовать в этом.

Ранее Мерц обвинил Россию в атаках на информационную инфраструктуру ФРГ. По словам политика, это происходит ежедневно.

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