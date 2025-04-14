МИД Киргизии потребовал сообщить причины задержания граждан страны в Москве

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МИД Киргизии требует у российской стороны объяснений причин задержания граждан страны, которое произошло в московской бане 11 апреля. Соответствующая нота вручена послу РФ в среднеазиатской республике Сергею Вакунову.
Об этом сообщила пресс-служба киргизстанского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что руководитель дипломатического представительства России в Бишкеке был вызван в МИД Киргизии. Там он встречался с заместителем главы министерства Алмазом Имангазиевым. Сергею Вакунову вручена нота с требованием о предоставлении информации о произведенных 11 апреля задержаниях.
СМИ Киргизии пишут, что в результате операции 24 гражданина страны задержаны, четверых из них депортируют из России.
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«Вручена нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан республики и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту», — говорится в сообщении МИД Киргизии.
СМИ Киргизии пишут, что в результате операции 24 гражданина страны задержаны, четверых из них депортируют из России.
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Александр Бойцов