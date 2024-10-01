В Московской области за три месяца отремонтировали около 1000 лифтов

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала июля специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области устранили около 1000 неисправностей лифтов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
перебег кабины лифта — не более 2 см выше или ниже этажа; скрип дверей при открытии и закрытии кабины; перекос или заклинивание дверей кабины или шахты; скрип и тряска кабины во время движения; наличие освещения в кабине; комплектация кабины — поручни, зеркала, плинтусы, напольное покрытие; исправность двусторонней кнопки связи между пассажиром и диспетчером.
Правила эксплуатации лифтового оборудования должны быть размещены как в кабине лифта, так и на первом этаже многоквартирного дома.
В течение третьего квартала года в домах Московской области было устранено 990 неисправностей лифтового оборудования, а ещё 53 дефекта находятся в процессе устранения управляющими и специализированными организациями.
Кроме того, инспекторы министерства проверяют акты ежегодного технического осмотра лифтового оборудования.
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Дайана Хусинова