В Госдуме предложили методы предотвращения взрывов баллонов в квартирах

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Зампред Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ, зампред Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева заявила, что для предотвращения взрывов баллонов в квартирах домов и контроля жилищ для безопасности граждан разработать законопроект, согласно которому собственники дома на общем собрании смогут принимать уставы дома и вносить соответствующие нормы в него.
«Обязательно должно происходить информирование какого-нибудь представителя собственников о том, что в доме происходит ремонт, и так далее. Сегодня же всё, что происходит в многоквартирных домах, — абсолютно непрозрачная история, за которой никто не следит, наказания там минимальные, а нарушение прав соседей является абстрактной величиной», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Разворотнева.
А ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского движения «За права человека» Виктор Федорук объяснил, что сейчас нет запрета фактического на использование газовых баллонов в домах.
«Такого запрета в Жилищном кодексе нет, но баллоны в многоквартирном доме — чревато последствиями. Но есть правила пожарной безопасности, где запрещается в домах на балконах хранить канистры с бензином, с другими легковоспламеняющимися жидкостями. А кто придёт проверить? У нас есть закон о неприкосновенности жилища, но если соседи видели и на вас напишут заявление в полицию, в пожарную безопасность — придут, проверят и оштрафуют за то, что вы не соблюдаете правила», — поделился в беседе с Pravda.Ru Федорук.
Ранее ночью 30 сентября на пятом этаже многоквартирного дома в ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде началось возгорание.
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Мелисса Тимофеева