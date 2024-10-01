В Подмосковье починили более 1,4 тыс. противопожарных систем в жилых домах

Видео: пресс-служба Минтера МО
Свыше 1,4 тыс. систем пожарной сигнализации и пожаротушения отремонтировали в многоквартирных домах Московской области по заявкам жителей с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Ответственность за обслуживание систем пожарной сигнализации и пожаротушения возлагается на управляющие компании. С начала года они вернули в рабочее состояние более 1,4 таких систем. Работы проводились под контролем инспекторов министерства», — отмечается в сообщении.Наиболее число заявок на такие работы поступило от жителей четырёх городских округов: Люберец, Балашихи, Ленинского и Красногорска.
В министерстве напомнили, что подать заявку на ремонт системы сигнализации и пожаротушения в многоквартирном доме жильцы могут непосредственно в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу Московской области.
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