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В Подмосковье починили более 1,4 тыс. противопожарных систем в жилых домах

01 октября 2024, 12:14

Видео: пресс-служба Минтера МО

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Свыше 1,4 тыс. систем пожарной сигнализации и пожаротушения отремонтировали в многоквартирных домах Московской области по заявкам жителей с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Ответственность за обслуживание систем пожарной сигнализации и пожаротушения возлагается на управляющие компании. С начала года они вернули в рабочее состояние более 1,4 таких систем. Работы проводились под контролем инспекторов министерства», — отмечается в сообщении.
Наиболее число заявок на такие работы поступило от жителей четырёх городских округов: Люберец, Балашихи, Ленинского и Красногорска.



В министерстве напомнили, что подать заявку на ремонт системы сигнализации и пожаротушения в многоквартирном доме жильцы могут непосредственно в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу Московской области.

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«Повреждение структур мозга»: Врач назвала опасную дозу кофе в день
Врач Павлюк: более пяти чашек кофе в день приводит к повреждению структур мозга
01 октября 2024, 12:25

Фото: iStock/sagarmanis

1 октября – Международный день кофе. Многие, увлекшись вкусом напитка, пьют его на протяжение всего дня, но стоит ли так делать? Как неограниченное количество кофе может повлиять на наш организм?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала про несколько важных моментов в употреблении кофе.

«Напитки с кофеином лучше пить до 15-16:00, то есть в первой половине дня. Дальше кофеин отрицательно влияет на синтез мелатонина, а отсюда — плохой сон», — сказала эксперт.

По ее словам, кофе также не стоит употреблять натощак, потому что он вызывает инсулинорезистентность и отрицательно влияет на углеводный обмен.

Врач назвала допустимую дозу употребления и сказала, к чему может привести избыток кофеина.

«Если употреблять более пяти чашек кофе в день, то это плохо повлияет на структуру головного мозга, приведет к повреждению структур мозга. Рекомендуемое количество: 0-3 чашки в день. У беременных и кормящих женщин лимит по кофеину: 1-2 чашки», — объяснила специалист.

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#диета
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Современный спортивный кластер появится в Парке Горького в центре Москвы
01 октября 2024, 12:17

Фото: istockphoto/yulenochekk

На территории Парка Горького в центре Москвы будет обустроен новый современный спортивный кластер. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Он напомнил, что масштабные перемены в Парке Горького начались ещё в 2011 году, в результате чего он стал современным и комфортабельным местом отдыха мирового уровня и популярным общественным пространством. Однако за прошедшие годы некоторые объекты благоустройства устарели и нуждаются в серьёзном обновлении, отметил заммэра. В частности, не хватает инфраструктуры на набережных.

Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства в рамках работ по благоустройству и реабилитации Парка Горького возводят на территории объекта новый спортивный кластер. В Нескучном саду строят всесезонный павильон, в котором разместятся тренировочные залы со всей необходимой инфраструктурой. На территории кластера появятся площадки для большого и настольного тенниса, игры в городки, волейбольная и баскетбольная площадка, футбольное поле. Спортивный объект сделает Парк Горького ещё более популярным среди москвичей и гостей столицы, заключил Бирюков.

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«Зависимость и тревожность»: Врач объяснила, чем чревато употребление кофе
Врач Павлюк: кофе может вызывать учащенное сердцебиение и тревожность
01 октября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Farknot_Architect

1 октября считается Международным днем кофе. Кажется, что это один из любимых напитков россиян: в кафе и на улицах, в стаканчиках и чашечках — он везде. Но так ли полезен этот напиток?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что кофе считается полезным напитком, потому что в нем есть много элементов, которые положительно влияния на организм человека.

«У него есть масса полезных свойств: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней печени, некоторых онкологических заболеваний», — сказала эксперт.

Однако, по ее словам, на все плюсы существуют и минусы, которые важно учитывать всякий раз, покупая кофеиновый напиток.

«Все отрицательно связано с кофеином. У некоторых он вызывает повышение давления, провоцирует зависимость и тревожность. Кофе, как и чай, может ухудшать усвоение кальция, железа, цинка. У некоторых вызывает повышение холестерина и артериального давления», — объяснила врач.

Она добавила, что у каждого также имеются индивидуальные особенности, сопровождающиеся различными реакциями на кофеин, например, учащенное сердцебиение.

«У человека может быть врожденная непереносимость кофеина или худший метаболизм кофеина. Но так далеко не у каждого, нужно наблюдать за своим организмом», — заключила собеседница.

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#врач
#диетолог
#кофе
#профилактика
#опасность
#диета
#больница
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Нелегальных перевозчиков мусора в Одинцове оштрафовали на 2 млн рублей
01 октября 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минтера МО

Около двух миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Одинцовском городском округе в минувшем сентябре по данным с дорожных камер, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На территории Одинцовского округа в сентябре с помощью дорожных комплексов фотовидеофиксации был замечен 71 нелегальный перевозчик. Сумма штрафов составила порядка 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего нарушителей камеры зафиксировали на Можайском шоссе, на участке трассы М-7 ««Железнодорожный — Новый Милет — Торбеево» и на участке трассы М-1 «Полевая — Можайское шоссе».

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#одинцовский городской округ
#мусор
#строительный мусор
#штрафы
#минчистоты
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Капремонт двух зданий гимназии в Дзержинском завершат до конца года
01 октября 2024, 11:36

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт ведётся в двух зданиях гимназии №4 в подмосковном Дзержинском, закончить работы планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время в первом здании ведутся фасадные работы. Во втором здании продолжается демонтаж, а также монтируется подпорная стена», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в обоих зданиях обновят фасады, крыши и все инженерные системы, установят новое сантехническое оборудование и благоустроят прилегающую территорию.

Кроме того, оба здания обеспечат новой мебелью и современной техникой.

Отмечается, что площадь одного здания составляет около тысячи квадратных метров, площадь второго — более 1,8 тыс. квадратных метров.

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#дзержинский
#капитальный ремонт
#гимназия
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#капремонт
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30 сентября в Клину начался отопительный сезон
01 октября 2024, 11:21

Фото: istockphoto / PIKSEL

Глава городского округа Клин Алёна Сокольская подписала постановление о начале отопительного сезона 30 сентября. Пусконаладочные работы начались ещё на прошлой неделе, и все системы теплоснабжения были тщательно проверены, сообщает пресс-служба администрации г. о Клин.
Проведены противоаварийные тренировки и испытания на герметичность и эффективность работы систем. С сегодняшнего дня начинается поэтапное заполнение отопительных систем, что позволит в ближайшее время обеспечить теплом все объекты городской инфраструктуры.

В первую очередь тепло будет подано на социально значимые учреждения: школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты с круглосуточным пребыванием граждан. Параллельно с запуском отопления коммунальные службы округа будут внимательно следить за состоянием систем для своевременного выявления и устранения возможных неисправностей.

«Пуск отопления — очень важная и чувствительная для наших жителей тема. По прогнозу, который мы видим на ближайшую неделю прогнозируют плюсовые температуры. Поэтому мы рассчитываем на плавное бесшовное начало отопительного сезона без задержек. Чтобы наши жители не почувствовали дискомфорта», — сообщила Глава городского округа Клин Сокольская.

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#клин
#тепло
#коммунальные службы
#отопление
#котельная
#социальная инфраструктура
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Воробьёв: Участниками проекта «Активное долголетие» стали 355 тысяч человек
01 октября 2024, 11:21

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Подмосковному проекту «Активное долголетие», предлагающему различные активности людям старшего поколения, исполнилось пять лет, за это время к движению присоединились 355 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Для наших пенсионеров мы постарались создать интересную программу, в которую вошла 31 активность. Самые популярные — физкультура, скандинавская ходьба, творчество, пение, танцы, бассейн и дыхательная гимнастика», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
Глава региона также напомнил, что в рамках проекта «Активное долголетие» проводятся экскурсии по 75 маршрутам и 120 объектам культуры, в числе которых Ново-Иерусалимский монастырь, Троице-Сергиева лавра и главный храм ВС России в парке «Патриот».

В настоящее время в Московской области действует 67 клубов «Активное долголетие». Для вступления в клуб не нужно писать заявление: приглашение проактивно присылается в личный кабинет жителя области на региональном портале госуслуг.

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#андрей воробьёв
#активное долголетие
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#московская область
#подмосковье
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Камеры на трассе М-7 «Волга» в Балашихе начнут фиксировать проезд по выделенке
01 октября 2024, 11:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Нарушение правил проезда по полосе, выделенной для общественного транспорта, начнут фиксировать комплексы фотовидеофиксации на участке трассы М-7 «Волга» в Балашихе с первых чисел октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Проезд по выделенной полосе на этом участке запрещён для личного транспорта и такси. Штраф за нарушение составляет полторы тысячи рублей», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что полоса для общественного транспорта была организована на трассе М-7 «Волга» по направлению к Москве в конце 2023 года. Главная задача нововведения состояла в упрощении проезда автобусов в час пик. Отмечается, что каждый день по трассе М-7 курсируют машины 40 автобусных маршрутов.

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#видеонаблюдение
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В Подмосковье сделали удобнее услугу по получению статуса многодетной семьи
01 октября 2024, 10:48

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Онлайн-услугу по присвоению статуса многодетной семьи на госпортале Московской области оптимизировали: теперь форма заявки снабжена сервисом, который проверяет данные о детях и автоматически предоставляет сведения заявителю, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«К услуге для многодетных семей подключён новый онлайн-помощник. Когда пользователь вводит свои данные, сервис автоматически анализирует сведения обо всех детях заявителя через информационную систему и отображает их на экране. После этого заявитель должен проверить данные и направить заявление на рассмотрение. Если ребёнка нет в списке, информацию о нем следует внести самостоятельно», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Услуга по присвоению семье льготного статуса многодетной размещена в разделе «Соцподдержка». Она предоставляется бесплатно. Заявление рассматривается в течение семи рабочих дней.

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