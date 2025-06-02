Порядка 10 тысяч детей отдохнут в лагерях Кемерова

02 июня 2025, 12:33

Фото: iStock/Caiaimage/Robert Daly

В Кемерове порядка 10 тысяч детей проведут часть каникул в лагерях дневного пребывания. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.





По данным издания, 2 июня в Кемерове началась первая смена летних лагерей на базе школ и детских садов.





«Так, сегодня день в детском саду №4 начался с торжественного приёма детей в «Содружество Орлят России», — говорится в сообщении.

«После получения данного документа лагерь включается в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей и может предоставлять соответствующие услуги», — говорится в сообщении.