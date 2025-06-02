Порядка 10 тысяч детей отдохнут в лагерях Кемерова

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В Кемерове порядка 10 тысяч детей проведут часть каникул в лагерях дневного пребывания. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.



По данным издания, 2 июня в Кемерове началась первая смена летних лагерей на базе школ и детских садов.

«Так, сегодня день в детском саду №4 начался с торжественного приёма детей в «Содружество Орлят России», — говорится в сообщении.

При этом в школах для детей также подготовили насыщенные программы на летние каникулы: спортивные турниры, вожатские мастер-классы, также планируется проводить углублённые занятия. А для юнармейцев проведут курс молодого бойца.

Тем временем Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает, что более 93% лагерей получили заключения о соответствии санитарным правилам.

«После получения данного документа лагерь включается в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей и может предоставлять соответствующие услуги», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что почти весь персонал лагерей уже прошел аттестацию на знание санитарных правил.
Элина Позднякова

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