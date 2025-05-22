В Подмосковье проведут более 4 тыс. мероприятий проекта «Лето в библиотеке»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Во всех подмосковных муниципалитетах с 1 июня по 30 августа будут проводиться мероприятия проекта «Лето в библиотеке». В нём примут участие более 500 летних читальных залов под открытым небом, организованных в парках и скверах, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Библиотеки Подмосковья вместе с летними школьными лагерями и творческими лагерями при культурно-досуговых учреждениях региона запланировали для читателей мастер-классы и творческие конкурсы, турниры по настольным играм, представления, лекции и выставки книжных новинок. Всего будет проведено более 4 тыс. мероприятий. На открытых площадках будут выдавать книги, проводить мастер-классы, конкурсы, концерты, встречи с писателями и многое другое», – рассказали в министерстве.Как напомнили в министерстве, проект «Лето в библиотеке» ежегодно реализуется с 2022-го совместно с Московской губернской библиотекой.
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