В Подмосковье проведут более 4 тыс. мероприятий проекта «Лето в библиотеке»

Во всех подмосковных муниципалитетах с 1 июня по 30 августа будут проводиться мероприятия проекта «Лето в библиотеке». В нём примут участие более 500 летних читальных залов под открытым небом, организованных в парках и скверах, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.