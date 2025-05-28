На ремонт детского лагеря «Литвиново» выделили более 10 млн рублей
30 мая начинается первая смена в подмосковном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. На ремонт в рамках подготовки лагеря к летней оздоровительной кампании направили свыше 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Мы сделали капремонт крыш двух детских корпусов, где дети живут во время лагерной смены. Помимо этого, обновили фасады зданий, благоустроили территорию, купили новую мебель. Всё это необходимо для комфорта и безопасности детей. Суммарно на ремонт было направлено более 10 млн рублей», – рассказал директор лагеря Дмитрий Еремейцев.Как пояснили в ведомстве, в лагере расположено 14 детских спальных корпусов, киноконцертный зал, досуговый центр, лечебный корпус с двумя бассейнами, столовая и другие объекты.
По данным Министерства социального развития Подмосковья, этим летом в лагере должны отдохнуть более 3 тыс. детей участников спецоперации. За лето будет организовано шесть смен по 14 дней.