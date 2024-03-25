Порядка 17 млн поездок по карте «Стрелка» совершили пассажиры Мострансавто

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала года пассажиры Мострансавто осуществили почти 17 млн поездок по карте «Стрелка». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С января 2024 года жители и гости Московской области совершили в автобусах Мострансавто почти 17 млн поездок по транспортным картам «Стрелка».
Кроме этого, картой «Стрелка» можно воспользоваться на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто.
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«Чаще всего в этом году транспортными картами «Стрелка» расплачивались пассажиры МАПов № 10 г. Королев, № 12 г. Ногинск, № 8 г. Химки. Самым востребованным маршрутом на котором совершено свыше 162 тыс. поездок, стал № 348 «Лыткарино (Автостанция) – м. Котельники». На втором месте — № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)» - 155 тыс. раз и третий маршрут № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка — более 153 тыс. поездок», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева