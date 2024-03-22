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В надземном переходе на Авиационной улице в Химках установили лифты

22 марта 2024, 10:59
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство надземного пешеходного перехода ведётся на Авиационной улице у бизнес-центра «Аэро-плаза» в Химках рядом с аэропортом Шереметьево, в настоящее время на объекте установили лифты и завершили остекление лестничных сходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Установка лифтов и остекление сходов завершены. В настоящее время на объекте ведётся остекление пролётного строения и укладка нескользящего пешеходного покрытия», — говорится в сообщении.
Работы по строительству надземного пешеходного перехода ведутся в рамках реконструкции кольцевой развязки рядом с терминалами В и С аэропорта Шереметьево. Сдать переход в эксплуатацию должны во втором квартале 2024 года.


Всего проект включает строительство четырёх надземных переходов, приспособленных, в том числе, для маломобильных пешеходов.

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#дорогимо
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Для студентов подмосковного колледжа «Энергия» провели урок по ультразвуку
22 марта 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Урок, посвящённый работе ультразвуковых приборов, провели для студентов подмосковного колледжа «Энергия», изучающих сварочное производство, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Слушателям рассказали о том, как распространяется ультразвук, а также о том, как используются излучатели и приёмники ультразвуковых волн», — говорится в сообщении.
После лекции знания студентов проверили с помощью викторины.

Ранее сообщалось, что для студентов из Московской области, получающих специальность «Сварщик», провели онлайн-урок, посвящённый измерительному и визуальному контролю качества сварных изделий. В рамках занятия студентам показали обучающий видеоролик, а также осудили со слушателями последствия безответственного отношения к контролю за качеством сварки.

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#минобразования мо
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Для тушения лесных пожаров в Подмосковье подготовили более 1,6 тыс. единиц техники
22 марта 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 4 тысяч человек и более 1,6 тыс. единиц спецтехники подготовили в Московской области для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Согласно сводному плану тушения лесных пожаров на территории Московской области на 2024 год, группировка сил и средств, которые можно будет привлечь к борьбе с огнём, составляет 4137 человек и 1676 единиц техники», — отмечается в сообщении.
Кроме того, заключён контракт на авиационное патрулирование лесных территорий для обнаружения очагов возгорания с воздуха.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства России, пик весеннего пожароопасного периода в Московской области ожидается в мае. Кроме того, синоптики прогнозируют жаркое лето, что также увеличивает риск лесных пожаров. Чтобы снизить угрозу, в Подмосковье используется четырёхуровневая система мониторинга, включающий наблюдение с воздуха, из космоса, видеомониторинг и наземное патрулирование.

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#комлесхоз мо
#московская область
#подмосковье
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Петербург примет 800 детей из Белгородской области
Петербург примет группу из 800 школьников с педагогами из Белгородской области
22 марта 2024, 10:52

Фото: iStock/Drazen Zigic

Петербург примет около 800 детей из Белгородской области, которым уже подготовлены места для проживания и обучения, сообщили 22 марта в пресс-службе администрации губернатора города.
Это решение было принято в связи с обстрелами региона со стороны Украины, о чем ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также отметил, что более десяти регионов России выразили готовность принять на отдых детей из Белгородской области.

Их планируют разместить на три недели, с возможностью продления пребывания до лета. Со следующей недели школьники из Белгородской области начнут занятия в Петербурге.

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Кологривого привезли в суд для рассмотрения апелляции
В новосибирском суде начали рассматривать апелляцию прокурора против Никиты Кологривого
22 марта 2024, 10:10

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Прокуратура Новосибирска обжаловала административный арест актера Никиты Кологривого, который помещен, сообщает ТАСС.
Артист был арестован на семь суток по делу об административном хулиганстве.

19 марта Кологривый приставал к сотруднице бара, а после того, как она оказала ему сопротивления, укусил ее. Кроме того, находясь в нетрезвом состоянии, актер вел себя агрессивно, кидался на охранников заведения и бранно ругался.

Суд назначил правонарушителю семь суток административного ареста, но сторона обвинения считает, что он должен понести максимальное наказание по статье, которая предусматривает содержание в ИВС не менее 15 дней.

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#наказание
#хулиганство
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Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 марта составила три балла
22 марта 2024, 10:03

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Три балла составила загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 22 марта, на улицах и трассах зафиксировано более 800 тысяч машин: это на два процента меньше, чем средние значения прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
При этом на 16 трассах фиксируется затруднение проезда в сторону Москвы.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Волоколамское, Носовихинское, Ленинградское, Можайское, Новорижское, Осташковское, Каширское и Калужское, а также на следующих федеральных трассах: М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-4 «Дон», — говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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#дорогимо
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#подмосковье
#минтранс мо
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Новый кластер ИЖС «Максимиха» появится в Домодедово
22 марта 2024, 09:51

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье построят кластер ИЖС «Максимиха». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В рамках проекта на 668 га будет возведено 790,2 тыс. кв. метров жилья — порядка 6585 индивидуальных жилых домов, которые обеспечат объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Дома будут строиться по договорам долевого участия вместе с земельным участком, и продаваться в формате «под ключ» — с чистовой отделкой, подключением к центральным коммуникациям, возможностью полной меблировки и дополнительного обустройства. Новый загородный кластер представляет собой огороженную территорию с единым архитектурным стилем, благоустройством, внутренней транспортной сетью, пешеходными и вело-дорожками, собственной управляющей компанией, круглосуточной охраной», — отметили в министерстве.

Кроме этого, полностью отдать кластер в эксплуатацию планируется в 2032 году.

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#строительство
#подмосковье
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В Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
22 марта 2024, 09:42

Фото: iStock/Ivan-balvan

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Московской области и Москвы в связи с гололедицей, предупреждение действует до субботы, 23 марта. Информация об этом размещена на официальном портале Гидрометцентра России.
«На дорогах местами гололедица. Период предупреждения — до 10 утра 23 марта», — говорится в сообщении.
«Жёлтый» уровень указывает на то, что погода потенциально опасна. За ним следует «оранжевый» уровень: это предупреждение о том, что есть вероятность стихийных бедствий. Самый высокий уровень — «красный», он означает, что погода очень опасна и есть риск крупных разрушений и катастроф.

На пятницу, 22 марта, синоптики обещают в столичном регионе комфортную весеннюю погоду: воздух в Подмосковье прогреется до 4... 9 градусов. Ожидается также переменная облачность и юго-западный ветер — 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 450 миллиметров ртутного столба.

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#гололедица
#московская область
#подмосковье
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Башкирия зарегистрировала первый в стране кластер по беспилотникам
22 марта 2024, 07:50

Фото: iStock/ Oselote

В России зарегистрирован первый межрегиональный промышленный кластер беспилотной авиации. Он расположится в Башкирии и объединит 13 компаний из республики, Тульской, Рязанской областей и Карелии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на премьер-министра башкирского правительства Андрея Назарова.
Для регистрации в республике запустили экспериментальный правовой режим для полетов беспилотников, интеллектуальную платформу «Флай Дрон» а также создаются первые дронопорты. Кроме того, в республике была создана Дирекция по развитию отрасли беспилотной авиации.

В январе Минпром республики сообщал, что в 2024 году в регионе планируется производство до 4 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Это в четыре раза больше, чем в минувшем году. На финансирование национального проекта «Беспилотные авиационные системы» республика может получить из федерального бюджета 500 млн руб. до 2030 года.

В 2025 году в Башкирии планируется запустить научно-производственный центр БПЛА с финансированием в 2,6 млрд руб., из которых 2,4 млрд будут выделены из федерального бюджета.

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#беспилотник
#башкирия
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Захарова подвергла критике меры ЕС против российского и белорусского зерна
РИА Новости: Захарова раскритиковала позицию ЕС по зерну из России и Белоруссии
22 марта 2024, 07:13

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Планы Европейского Союза ввести тарифы на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии только усугубят и без того не лучшую мировую ситуацию с продовольствием. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём личном канале в Telegram.
«Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведённую Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — отметила Захарова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе о том, что ЕК уже начала начала подготовку введения тарифов на зерновые, семена масличных культур и производные от них продукты из Белоруссии и России. Фон дер Ляйен выразила уверенность, что подобный шаг предотвратит «дестабилизацию европейского рынка», а также лишит Россию доходов от торговли с Евросоюзом.

Ранее европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский заявлял, что Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны. По его словам, украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров.

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#мария захарова
#евросоюз
#зерно
#продовольствие
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