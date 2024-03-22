В надземном переходе на Авиационной улице в Химках установили лифты

Три балла составила загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 22 марта, на улицах и трассах зафиксировано более 800 тысяч машин: это на два процента меньше, чем средние значения прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.