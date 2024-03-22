В надземном переходе на Авиационной улице в Химках установили лифты

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Строительство надземного пешеходного перехода ведётся на Авиационной улице у бизнес-центра «Аэро-плаза» в Химках рядом с аэропортом Шереметьево, в настоящее время на объекте установили лифты и завершили остекление лестничных сходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Установка лифтов и остекление сходов завершены. В настоящее время на объекте ведётся остекление пролётного строения и укладка нескользящего пешеходного покрытия», — говорится в сообщении.Работы по строительству надземного пешеходного перехода ведутся в рамках реконструкции кольцевой развязки рядом с терминалами В и С аэропорта Шереметьево. Сдать переход в эксплуатацию должны во втором квартале 2024 года.
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