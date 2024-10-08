Порядка 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды

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Около 290 единиц техники и 300 бригад «Мосводостока» дежурят на улицах Москвы из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что в городе не прекращаются осадки, плохую погоду передают и на ближайшие дни. В связи с этим, городские службы ведут работу в усиленном режиме.
Также в комплексе призвали жителей и гостей города быть внимательными на улице в условиях непогоды.
Ранее ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что во вторник в Москве выпадет 5,7 миллиметра осадков, которые закончатся только в ночь на среду.
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Также в комплексе призвали жителей и гостей города быть внимательными на улице в условиях непогоды.
Ранее ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что во вторник в Москве выпадет 5,7 миллиметра осадков, которые закончатся только в ночь на среду.
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Анастасия Чинкова