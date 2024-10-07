Синоптик Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве 9 октября

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в среду, 9 октября, столицу ожидает резкое понижение температуры.
«Еле-еле столбик термометра будет переползать через пятиградусную отметку днём. В Москве максимальное значение 6-8°С, а по области до 5°С дневная максимальная температура. В последующем небольшое повышение и более солнечная погода. В четверг и пятницу переменная облачность и солнце, но температура максимальная будет в диапазоне 11-13°С, а по области 10-15°С», — отметил в беседе с RT Вильфанд.
А жителей Кузбасса предупредили о сильном шторме, которые ожидается в регионе завтра, 8 октября.
«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях!» — приводит «Сiбдепо» сообщение Агентства по защите населения и территории Кузбасса.
Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что на этой неделе москвичи смогут увидеть радиационный туман.
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