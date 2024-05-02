Порядка 30 тысяч железнодорожников приняли участие в субботниках

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Более 30 тыс. железнодорожников приняли участие в апрельских субботниках. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Субботники были посвящены 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию БАМа.
Стоит отметить, что в рамках субботников работники ж/д благоустраивают территории и полосу отвода вблизи путей, а также высаживают деревья, проводят уборку рабочих мест и производственно-технических зданий.
Читайте также:
В Подмосковье привели в порядок более 380 дорог к местам притяжения на Пасху и День Победы
В Подмосковье проверили состояние 40 аттракционов
В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоров
«Центральной площадкой традиционно стало локомотивное депо Москва-Сортировочная – родина «Великого почина», где 105 лет назад, 12 апреля 1919 года, железнодорожники впервые в стране безвозмездно за одну ночь отремонтировали три паровоза, которые позже отправились на фронт. С тех пор субботники стали важной традицией для работников железнодорожного транспорта», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в рамках субботников работники ж/д благоустраивают территории и полосу отвода вблизи путей, а также высаживают деревья, проводят уборку рабочих мест и производственно-технических зданий.
Читайте также:
В Подмосковье привели в порядок более 380 дорог к местам притяжения на Пасху и День Победы
В Подмосковье проверили состояние 40 аттракционов
В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоров
Мира Полтева