В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоров

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Работу четырёх светофоров откорректировали на прошлой неделе в Котельниках, Красногорске, Раменском и Чехове для увеличения пропускной способности дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В городе Чехов был изменён режим работы светофора на пересечении Заречной и Садовой улиц со Страросимферопольским шоссе: в частности, было увеличено время выезда на шоссе. В Раменском изменили работу светофора на пересечении Красноармейской улицы с улицей Гурьева, в результате транспортные потоки на Красноармейской были разделены. Сейчас ситуация на перекрёстке мониторится, ведутся дальнейшие корректировки», — говорится в сообщении.В Котельниках скорректировали работу светофора на пересечении Яничкина проезда с Железнодорожной улицей: время выезда на улицу увеличили. А в округе Красногорск был оптимизирован светофор у остановки «Михалково» на Центральной улице в деревне Михалково — там был налажен удалённый доступ и включены утренний и вечерний режимы.
Оптимизация работы светофоров в Московской области продолжается.
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Лев Каштанов