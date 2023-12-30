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Порядка 300 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом. Об этом в своём Telegram-канале сообщил оперативный штаб Республики Крым.
Отмечается, что в общей сложности проезда по мосту со стороны Тамани ожидают 278 автомобилей. Ожидание составляет около часа.
Со стороны Керчи 30 автомобилей также ожидают проезда по Крымскому мосту.
Уточняется, что данные оперштабом приводились по состоянию на 11:00 мск.
Ранее Министерство обороны России сообщало об уничтожении украинского безэкипажного катера в северо-западной части акватории Чёрного моря.
Кроме того, за минувшую ночь средства ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над несколькими российскими регионами.
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Со стороны Керчи 30 автомобилей также ожидают проезда по Крымскому мосту.
Ранее Министерство обороны России сообщало об уничтожении украинского безэкипажного катера в северо-западной части акватории Чёрного моря.
Кроме того, за минувшую ночь средства ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над несколькими российскими регионами.
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Анастасия Чинкова