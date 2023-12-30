МО РФ: Средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника ВСУ над территорией России

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В ночь на субботу, 30 декабря, российские дежурные системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле приграничных районов региона со стороны ВСУ. В результате атаки один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе один ребёнок, написал глава области в своём телеграм-канале.
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Александр Бойцов